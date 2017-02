Búrajú domy, ktoré ustúpili diaľnici

Rodiny sa z nich vysťahovali už pred viac ako dvomi rokmi, pretože museli ustúpiť trase diaľnice D3, ktorá prechádza zo Žiliny naprieč Kysucami až k poľskej hranici. Na jednej strane si majitelia vydýchli, že sa domy búrajú.

Prilákali bezdomovcov a neprispôsobivých občanov, s čím mali pôvodní obyvatelia i mesto problémy. „Ľudia, ktorí nepatria do tohto územia, sa tu nasťahovali a týmto búraním a začatím výstavby sa problém vyriešil,“ povedal primátor Čadce Milan Gura.

Zároveň sú tu však nové obavy. Lokalita sa mení na rušné stavenisko plné blata. Po dostavbe diaľnice budú ľudia, ktorí tam zostali, žiť veľmi blízko diaľnice, aj keď s protihlukovými bariérami.

Niektorým totiž zoberie cesta len garáž či kus záhrady, ale domy zostanú stáť, lebo nezasahovali do diaľničného projektu. Teraz viacerí ľutujú, že aj ich nehnuteľnosti štát nevykúpil. Potrebu diaľnice nespochybňujú, centrom mesta za deň prejde 18 700 vozidiel, kolóny, zápchy a zdržania sú na dennom poriadku. Majú však obavy z toho, čo príde.

„Budeme musieť bývať pri diaľnici. Všade inde vo svete tieto cesty robia tak, že to nejde pomedzi chalupy, že to obchádza. Tu to dali medzi domy, to nám je ľúto,“ poznamenala obyvateľka čadčianskej lokality pani Terézia. O diaľnici sa hovorilo už dlho, od roku 1996, rovnako aj o rôznych možnostiach trasovania.

„Riešil som dva prípady rodín, ktoré neboli zahrnuté do asanácie a podarilo sa, domy boli vykúpené a budú asanované. Keby bolo takých požiadaviek viac, tak sa určite postavíme za tých obyvateľov a vyrokovali by sme to,“ doplnil primátor Gura.

Tí, ktorí domy predali, sa z nich sťahovali v lete 2014. Od štátu dostali takzvanú východiskovú hodnotu, teda sumu, za akú by nové bývanie postavili pri súčasných cenách. Ich osudy boli rôzne. Niektorí postavili nové domy, iní odišli bývať do bytov či za deťmi do iných miest. Nie všetci boli s tým, ako štát postupoval pri výkupe nehnuteľností, spokojní. Jedna rodina sa so štátom dosiaľ nedohodla a dom neopustila.

„Momentálne prebieha súdny spor na vypratanie vyvlastnených nehnuteľností,“ spresnila hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková. Zatiaľ sa v území, kadiaľ má prechádzať diaľnica medzi Čadcou a Svrčinovcom, robia prípravné práce, do výstavby samotnej diaľnice sa bude treba s týmto dlhoročným problémom vysporiadať.

„Budeme to musieť riešiť, pretože nemôžeme zablokovať diaľnicu Čadca-Bukov-Svrčinovec,“ avizuje šéf čadčianskej radnice.

Diaľnica z Čadce do Svrčinovca má byť hotová o štyri roky. Úsek dlhý 5,6 kilometra je zväčša na mostoch a estakádach. Keďže prechádza zastavaným územím, jeho súčasťou bude aj 28 protihluko­vých stien.

Zo 60-kilometrovej diaľnice D3 je v prevádzke zatiaľ len 8,6 kilometra dlhý úsek pri Žiline z Hričovského Podhradia do Strážova a vyše 4-kilometrový úsek v polovičnom profile z Oščadnice do Čadce vrátane tunela Horelica. Ďalšie dva úseky sú rozostavané medzi Strážovom a Brodnom a tiež pri hranici s Poľskom.