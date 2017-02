Nevšedný talent ovláda dvadsať jazykov

Vladimír Škultéty sa dohovorí dvadsiatimi jazykmi. Rád by sa ešte naučil po turecky a kórejsky.

Absolvent dvoch vysokých škôl – v Banskej Bystrici a v Prahe – mal k jazykom blízko od detstva. Ako sám hovorí, rozprával vraj už ako desaťmesačný a keďže chodil do škôlky s jazykom maďarským, už ako dieťa hovoril po slovensky aj po maďarsky.

„Mám tetu v Amerike a ako osemročný som u nej strávil letné prázdniny. Pritom som sa naučil po anglicky. O dva roky som tam bol znova, a to už som po anglicky hovoril plynule,“ vysvetľuje. Keď mal dvanásť rokov, leto strávil u známych v Rakúsku. Pritom sa naučil aj po nemecky. Ako dieťa sa dostal aj k francúzštine, tú ho učila babkina sestra.

„Potom bola taká pauza a k ďalším jazykom som sa dostal už ako dospelý.“ Na vysokej škole v Banskej Bystrici, kde študoval medzinárodné vzťahy, a najmä na Karlovej univerzite v Prahe počas štúdia čínštiny. Osvojil si nielen mandarínsku čínštinu, no postupne aj klasický čínsky jazyk, kantonskú i taiwanskú čínštinu. To však zďaleka nebolo všetko.

„V rámci študijného pobytu som bol päť mesiacov v Taliansku a už po tri a pol mesiaci som sa vedel dohovoriť po taliansky,“ poznamenáva ďalej Škultéty. Po skončení druhej vysokej školy sa začal učiť po španielsky a po rusky. Španielčinu sa naučil od Španielov, s ktorými strávil istý čas v Amerike, ruština ho oslovila svojou príbuznosťou so slovenčinou. Mesiac bol aj v Rusku.

Vladimír je človek, ktorý veľa cestuje po svete. Pracuje ako tlmočník angličtiny a čínštiny a oba jazyky aj súkromne učí. Hovorí, že nie je preto viazaný na pobyt doma, učiť môže aj cez internet. Pri pracovných cestách či pobytoch už navštívil takmer štyridsať krajín a v mnohých sa učil aj miestny jazyk.

Napríklad japončinu, perzštinu, holandčinu, ďalej po rumunsky, poľsky, srbsky alebo portugalsky. Niektorými jazykmi sa len dohovorí, niektoré ovláda perfektne. K tým druhým patrí okrem materinského jazyka, maďarčiny a češtiny čínština, angličtina, nemčina, taliančina, ruština, francúzština, taliančina a „na polovicu“ aj portugalčina.

Ako podotýka, v niektorých jazykoch sa zdokonaľoval aj vďaka mobilnej aplikácii, cez ktorú mu chodievali videosprávy z rôznych krajín a v rôznych jazykoch. Ich pozeraním si opakoval ten-ktorý jazyk. Je ešte taký, ktorý sa túži naučiť? „V prvom rade chcem povedať, že jazyky sa neučím, aby som sa dostal do nejakej knihy rekordov. Učil som sa ich preto, lebo som súťaživý, zaujímalo ma to a ich výučbu mi priniesli konkrétne životné situácie. Ak však ešte bude možnosť, rád by som sa naučil po turecky a kórejsky,“ prezradil Škultéty.

Šikovný Košičan, ktorý má okrem učenia sa cudzích jazykov vzťah aj k rôznym športom, k hudbe, cestovaniu či histórii, pracuje aj na niečom osobitom. Už päť rokov píše knihu o čínskych znakoch. Píše ju v angličtine a vysvetľuje v nej, ako fungujú čínske znaky a písmo. Práve čínštinu považuje za najťažší z jazykov, ktoré sa naučil.