Pre hlasovanie o hazarde v Bratislave padlo trestné oznámenie

Bratislavský aktivista Miroslav Dragun podal v súvislosti s hlasovaním o VZN o zákaze hazardu v hlavnom meste podnet na Generálnu prokuratúru.

Po hlasovaní o všeobecne záväznom nariadení o zákaze hazardu na území Bratislavy, ktoré poslanci odmietli, sa objavili podozrenia z tlaku či možného uplácania.

„V deň konania zastupiteľstva sa počas celého dňa sálou šuškalo o tom, že poslanci, ktorí nepodporia VZN, mali dostať nejaký úplatok. Hovorilo sa najprv o 20-tisícoch, potom o 50-tisícoch za jedného poslanca. Niekoľkokrát to vyšlo v médiách, šíri sa to sociálnymi sieťami a do dnešného dňa nikto ani z poslancov, ktorí hovorili alebo písali, že sa toto deje, nepodali trestné oznámenie a nezačali konať. Považujem to za absolútne neprijateľné, že poslanci hovoria o tom, že v ich radoch je korupcia a neohlásia to, či už na Generálnu prokuratúru alebo na políciu,“ povedal Miroslav Dragun.

Na základe petície za plošný zákaz hazardu v Bratislave vznikol návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Ten zastupiteľstvom neprešiel. Zo 41 prítomných poslancov hlasovalo za 24, zdržalo sa päť a nehlasovalo dvanásť. Proti nebol nikto. Na prijatie VZN bola potrebná trojpätinová väčšina, chýbal tak jeden hlas. Primátor Ivo Nesrovnal vyhlásil, že téma hazardu v Bratislave nie je minulosťou, a preto plánuje zvolať petičný výbor a dohodnúť ďalší postup. Chce, aby poslanci opätovne rokovali a hlasovali o návrhu všeobecne záväzného nariadenia na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Podľa Draguna je na polícii či prokuratúre, aby preskúmali, či došlo k nejakému trestnému činu. „Ak je to pravda s uplácaním, nech nesú trestnoprávnu zodpovednosť. Pokiaľ to nie je pravda, nech nesú zodpovednosť tí ľudia, ktorí to šírili nielen na zastupiteľstve, ale aj na sociálnych sieťach,“ dodal. Prejavy nenávisti sa podľa Draguna objavili na strane obhajcov úplného zákazu hazardu aj na strane zástancov prísnej regulácie. „Niektorí starostovia píšu blogy, že preto môže narásť extrémizmus, že sa nepodporilo VZN. Extrémizmus a nenávisť môže narásť týmito diskusiami, ktoré bežia teraz na sociálnych sieťach, ktoré vytvárajú skupinu tých dobrých a tých zlých,“ dodal.

Asociácia hier obvinenia odmieta

Hovorkyňa Asociácie zábavy a hier a Asociácie prevádzkovateľov videohier Dominika Lukáčová podozrenia odmieta. „Od začiatku násilnej snahy prijať úplný zákaz hazardu v Bratislave, sa stretávame s absurdnými obvineniami, pokiaľ sa situácia nevyvíja podľa predstáv aktivistov a pána primátora a až čas vždy ukáže, kde bola pravda,“ uviedla. Ako pripomenula, trestné oznámenie už padlo pri údajnom zmiznutí hárkov z magistrátu. „Jediný kto mal z tejto „kauzy“ prospech boli aktivisti a primátor, pretože si vďaka tomu v parlamente vylobovali zníženie kvóra petície v Bratislave na 15%. Ako sa neskôr ukázalo, skutočne nevyzbierali potrebných 106-tisíc podpisov a nebyť retroaktívnej zmeny, dnes by sme žiadne VZN ani neriešili,“ mieni Lukáčová.

Podľa jej slov sú poslanci obeťami lynčovania a pranierovania aktivistami. „Sú terčom hanebného útoku a výziev na odstúpenie a obvinení z úplatkárstva hazardnými spoločnosťami. Pričom jediný, kto si celý čas podáva pred zastupiteľstvom pred rokovacou sálou ruky s mnohými poslancami, dáva im rady a podklady do rúk počas prestávok a koho chodia informovať o vývoji rokovaní je pán Chromík,“ povedala. (Anton Chromík je okrem iného aj líder iniciatívy Zastavme hazard, pozn. red.)

Peter Beňa z iniciatívy Zastavme hazard uviedol, že je pochopiteľné, že Asociácia zábavy a hier potrebuje prekryť podozrenia, ktoré sa objavujú. „Najlepšie trápnymi osobnými útokmi. Iniciatíva Zastavme hazard nikdy nepodplácala poslancov, lebo to považujeme za nemorálne, ale tiež preto, lebo všetci poslanci podpísali petíciu o zákaze hazardu. Sme radi, že aj prohazard lobby vidí naše konanie. Môžu sa inšpirovať hlavne našou transparentnos­ťou," dodal.

Bratislavskí mestskí poslanci, ktorí nepodporili plošný zákaz hazardu v Bratislave, sa k téme vyjadria na tlačovej besede o 15.00 hod. Správu budeme aktualizovať.