Bratislavské Nové Mesto bude priateľské k včelám

Na Teplickej ulici a na Račianskom mýte vysadia okrasné lúčne kvety do trávnikov, ktoré nechajú v réžii prírody. Spoluprácu na projekte prisľúbila aj Nadácia Cvernovka, ktorá vhodnou úpravou a údržbou zapojí svoj areál do podpory opeľovačov.

„Spoločne sme vytipovali plochy, ktoré budú od jari vysadené a udržiavané prírode blízkym spôsobom. To znamená, že trávniky nebudeme kosiť a vytvoríme tak priestor pre rozkvitnutie lúčnych kvetov, ktoré by to inak nestihli,“ hovorí manažérka projektu Zuzana Dovalová.

Mestské prostredie podľa ochranárov dnes paradoxne vyhovuje včelám viac ako vidiecke, v ktorom sa využívajú agresívne pesticídy. Tie spolu s klimatickými zmenami, industriálnym poľnohospodárstvom a pestovaním monokultúr prispeli v posledných rokoch k hromadnému úbytku včiel v Európe. Mestské prostredie tiež poskytuje včelám dostatočnú biodiverzitu kvitnúcich rastlín. Ľudia tu pestujú kvety v parkoch, vo dvoroch, na balkónoch, je tu mnoho druhov okrasných stromov a kríkov, výhodou mesta je menšia veternosť a vyššie teploty. A keďže sa tu nájdu mnohé exotické druhy, môže byť med chuťovo iný ako ten z vidieka.

„Výskumy ukázali, že včely do svojich plástov nič zlé nezaviečkujú a mestský med je rovnako zdravý ako ten z vidieka,“ píše na svojej stránke Živica. Ani v mestách to však nemajú opeľovače úplne ľahké. Na nakrátko pokosených trávnikoch im chýba potrava a ohrozuje ich tiež používanie chemických prípravkov pri údržbe zelene.