Rezort dopravy podporuje výstavbu nájomných bytov v Dúbravke

Aktivita časti obecných poslancov proti projektu s právoplatne vydaným stavebným povolením podľa ministerstva nemá logiku. „Ak by ju Bratislava akceptovala, znovu by oddialila začatie riešenia problematiky náhradných nájomných bytov a zvýšila náklady hlavného mesta,“ konštatuje ministerstvo.

Ministerstvo stojí za mestom

Štátneho tajomníka rezortu Petra Durčeka prekvapuje aktivita niektorých poslancov aj starostu Dúbravky Martina Zaťoviča proti právoplatne vydanému stavebnému povoleniu, ktorého zmenu starosta osobne podpísal. "Uvedenú aktivitu považujem za nešťastné politizovanie odbornej záležitosti, ktoré je navyše podľa mňa aj v rozpore s existujúcim právnym stavom. Bratislava má totiž platné stavebné povolenie, platnú zmluvu so stavebnou firmou, platnú zmluvu o dotácii so štátom a platné uznesenie mestského zastupiteľstva. Nerealizácia tohto projektu by hlavnému mestu priniesla finančné škody vo výške niekoľko miliónov eur.“ uviedol.

Starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka Martin Zaťovič na zhromaždení obyvateľov Dúbravky proti výstavbe náhradných bytov v lokalite Pri kríži z 24. marca 2017. Autor: SITA, Peter Maïar

Z dokumentov, ktoré sú verejne dostupné, je podľa ministerstva dopravy jasné, že projekt má právoplatné stavebné povolenie z roku 2014 a so zmenami v tomto povolení dňa 18. januára 2016 súhlasil aj súčasný starosta mestskej časti, čo potvrdil svojim podpisom. Počas samotného konania ani pri zmene stavebného povolenia v minulom roku pritom neboli podľa rezortu zo strany súčasných poslancov vznesené žiadne zásadné námietky a projekt získal okrem iného aj súhlasné stanovisko mestského zastupiteľstva a mestskej časti Dúbravka.

Hlavné mesto má podľa ministerstva rovnako ako všetky mestá na Slovensku povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre ľudí žijúcich v reštituovaných domoch s regulovaným nájomným. Jedným zo spôsobov, ako túto povinnosť zabezpečiť, je výstavba nových bytov na pozemkoch vo vlastníctve mesta. „Štát prostredníctvom ministerstva dopravy tento proces podporuje dotáciami, ktoré mesto môže získať,“ uzatvára rezort dopravy a výstavby v stanovisku.

Dúbravčania proti výstavbe

V lokalite Pri Kríži v bratislavskej mestskej časti Dúbravka začali minulý týždeň s výstavbou 68 náhradných nájomných bytov pre ľudí z reštituovaných domov aj napriek tomu, že túto výstavbu vo februári bratislavskí mestskí poslanci definitívne zastavili. Výstavba viedla k sporu medzi mestskou časťou Bratislava – Dúbravka a bratislavským magistrátom. Bratislavské mestské zastupiteľstvo vo februári na svojom zasadnutí potvrdilo uznesenie z januára tohto roka, ktorým zverili pozemky pod budúcimi bytmi mestskej časti Dúbravka. Toto uznesenie však primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal nepodpísal.

Zhromaždenie obyvateľov bratislavskej mestskej časti Dúbravka z dňa 24. marca 2017 proti výstavbe náhradných bytov v lokalite Pri kríži. Autor: SITA, Peter Maïar

Podľa uznesenia bratislavského mestského zastupiteľstva majú stavebné práce na dome v Dúbravke so 68 náhradnými nájomnými bytmi odložiť dovtedy, kým nevyriešia situáciu s parkovacími miestami, ktoré v súčasnosti využívajú obyvatelia na tých miestach, na ktorých má byť bytový dom. Súčasťou uznesenia je aj vybudovanie parku. Nič z toho sa do dnešného dňa nestalo. V tomto roku mesto vyčlenilo na vybudovanie parkoviska s rozlohou 3 854 štvorcových metrov 400-tisíc eur. Park bude mať rozlohu približne 4 915 štvorcových metrov a na jeho výstavbu v tomto roku vyčlenili 200-tisíc eur.

Náhradné byty

Náhradné byty by mala do 295 dní od prevzatia staveniska postaviť spoločnosť Metrostav Slovakia. Podľa zmluvy je celková cena výstavby 4 739 794 eur s DPH.

Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislava bolo podľa zákona prijatého Národnou radou SR v roku 2011 zabezpečiť k 1. januáru tohto roka náhradné bývanie pre ľudí zapísaných v zoznamoch. Ľudia napriek tomu podľa primátora nie sú ohrození tým, že ich zo súčasných bytov niekto vyhodí. Reštituent musí zo zákona akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári 2017, až dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným dopláca reštituentom mesto. V rozpočte na to vyčlenilo tri milióny eur.

Stavba náhradných bytov je v pláne aj v ďalších častiach Bratislavy – v Petržalke, Ružinove a Devínskej Novej Vsi. Byty môže mesto Bratislava stavať len na vlastných pozemkoch.