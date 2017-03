V Ružinove sa môžete prihlásiť do zberu starých elektrospotrebičov

Podmienkou je prihlásiť sa do 5. apríla emailom na adresu zber@ ruzinov.sk alebo telefonicky na čísle 02/48 28 44 54. Uviesť treba meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť, ako aj ich počet a druh. Informovala o tom hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.

Zber starých spotrebičov sa uskutoční v sobotu 8. apríla. V deň odvozu treba do 08:00 elektroodpad vyložiť do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu. Zároveň je nutné umožniť vstup do týchto priestorov.

Podľa Šebovej bezplatný zber elektroodpadu má svoju niekoľkoročnú tradíciu. V Ružinove sa robí dvakrát ročne a vždy sa vyzbierajú stovky starých spotrebičov. Vyzbierané spotrebiče tak neskončia na skládkach, ale putujú na ekologickú recykláciu.