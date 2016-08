Merkelová oznámi až začiatkom roka, či chce byť kancelárkou

Oznámil to magazín Spiegel, ktorý sa odvoláva na zdroje v jej strane – Kresťanskodemo­kratickej únii Nemecka (CDU), informovala tlačová agentúra DPA.

Ide už o druhý odklad, ktorý má podľa magazínu poskytnúť čas šéfovi sesterskej Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), Horstovi Seehoferovi, na rozhodnutie, či jeho strana podporí Merkelovej kandidatúru. Toto čakanie však predstavuje problém pre Merkelovú, od ktorej sa očakávalo, že bude na decembrovom zjazde CDU kandidovať na ďalšie dvojročné obdobie vo funkcii predsedníčky strany. To však bude môcť iba ak bude súčasne kandidátkou na kancelárku.

Podľa Spiegelu panujú v Merkelovej politických kruhoch obavy, že ak oznámi svoju kandidatúru bez Seehoferovej podpory, uškodí si tým politicky.

Merkelová svoje oznámenie plánovala pôvodne na začiatok tohto roku, ale odložila ho v dôsledku utečeneckej krízy a problémov s CSU.

Angela Merkelová je spolkovou kancelárkou od roku 2005, stojí na čele veľkej vládnej koalície, ktorú CDU uzavrela druhýkrát so stredoľavou Sociálnodemokra­tickou stranou Nemecka (S/D). Ak by získala ďalší mandát, mohla by potenciálne prekonať rekord, ktorý so 16 rokmi vo funkcii vytvoril Helmut Kohl.