Biely dom: USA splnili cieľ prijať 10.000 sýrskych utečencov

Obama by iba veľmi ťažko presadzoval požiadavku, aby ďalšie krajiny robili viac pre utečencov, ak by USA nesplnili cieľ, ktorý sa podľa agentúry AP rovná iba dvom percentám zo 480.000 sýrskych utečencov, ktorí potrebujú presídliť. Milióny ďalších Sýrčanov ušli do susedných štátov ako je Jordánsko, Turecko a Libanon a do krajín v Európe odkedy v ich krajine vypukla v roku 2011 občianska voj­na.

„V mene prezidenta a jeho vlády, vrelo vítam každého jedného z našich prichádzajúcich Sýrčanov, rovnako ako mnohých ďalších utečencov, presídlených tento rok z celého sveta,“ uviedla vo vyhlásení národná bezpečnostná poradkyňa Susan Riceová.

Podľa jej slov summit v New Yorku osvetlí, čo USA a ďalšie štáty urobili na pomoc utečencom. Americká vláda informovala, že utečenci pred vojnou a prenasledovaním sú tí najviac preverovaní zo všetkých migrantov prichádzajúcich do USA. Tento proces zvyčajne trvá 12–18 mesiacov a zahŕňa osobné rozhovory a kontrolu životopisných a biometrických informácií.

Pracovníci americkej imigračnej služby cestujú do krajín, kam utečenci ušli, aby sa s nimi porozprávali. Po kompletizácii bezpečnostnej a zdravotnej previerky môže pracovník vnútornej bezpečnosti USA schváliť žiadosť utečenca o presídlenie do USA. Po jej schválení im špecializovaná agentúra v USA pomáha nájsť nový domov a zamestnanie.

Hovorca Bieleho domu, Josh Earnest, povedal, že USA sa budú usilovať prijať v nadchádzajúcom finančnom roku, ktorý sa začína 1. októbra, ďalších asi 10.000 sýrskych utečencov.