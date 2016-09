Nemecké denníky riešia slabosť SPD aj CDU a budúcnosť Merkelovej

Najčítanejší nemecký denník Bild charakterizuje sociálnu demokraciu a jej berlínskeho volebného lídra Michaela Müllera ako najslabšieho volebného víťaza všetkých čias. „Michael Müller môže zostať primátorom. Ešte nikto nikdy v Nemecku nezvládol zostať pri moci s tak mizerným výsledkom,“ uviedol denník k 21,6 percentám, ktoré SPD od berlínskych voličov dostala.

Podobne to vidí aj bonnský denník General-Anzeiger, podľa ktorého nikdy „volebný víťaz“ neprešiel cieľovou líniou len so sotva 20 percentami. Za hlavný dôvod považuje to, že v nemeckej metropole uspela Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa dostala už do desiateho krajinského snemu či zastupiteľstva, a definitívne sa tak etablovala ako politická strana napravo od CDU. Taká doteraz v Nemecku nikdy dlhodobo úspešná nebola.

„Najdôležitejšie posolstvo: Demokratické Nemecko sa bude musieť postaviť pravicovému populizmu,“ píšu noviny Frankfurter Rundschau o výsledku AfD, ktorá skončila so ziskom 14,2 percenta piata. Podľa denníka je najvyšší čas, aby demokrati slová šéfky nemeckej vlády „zvládneme to“ naplnili obsahom.

O tom, že sa výsledok nedeľňajších volieb podpíše aj na spolkovej politike, nepochybuje denník Mittelbayerische Zeitung, podľa ktorého zosilnie spor o migračnú politiku medzi CDU a jej sesterskou Kresťansko úniou (CSU), ktorá požaduje prísnejší prístup k utečencom.

„Katastrofálny výsledok CDU v Berlíne opäť zapáli debatu vnútri konzervatívnej únie,“ je presvedčený tiež denník Stuttgarter Zeitung. Najbližšie týždne do zjazdov CDU a CSU budú podľa neho pre kancelárku Merkelovú rozhodujúce. Ak sa totiž strany nedohodnú na spoločnom postupe, nie je vylúčená otvorená revolta proti Merkelovej, jej dobrovoľný odchod alebo samostatná kandidatúra oboch konzervatívnych strán v parlamentných voľbách, myslia si noviny.