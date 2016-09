Terčom bomby boli policajti

Dvadsať- až dvadsaťpäťročný muž, asi 170 centimetrov vysoký, vo svetlom plátennom klobúku, v tmavej bunde, modrých texaskách, bielych teniskách a s batohom na chrbte v sobotu neskoro večer v centre Budapešti nastražil podomácky zhotovenú bombu, ktorú odpálil vo chvíli, keď podozrivý predmet upútal pozornosť dvojice hliadkujúcich policajtov.

Polícia v pondelok zverejnila zábery z bezpečnostnej kamery, na ktorých vidno, ako si neznámy páchateľ chladnokrvne vystriehol svoje obete. Po výbuchu si ešte obzrel dve ležiace telá a odkráčal preč. Sňal si klobúk, natiahol kapucňu a v tmavej vedľajšej ulici sa prezul z nápadných tenisiek do tmavých topánok.

Totožnosť páchateľa a jeho motív vyšetrovatelia zatiaľ nepoznajú. Takmer naisto však vylučujú džihádistickú stopu. Podľa informovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva portál 168ora.hu, útočníkom nebol cudzinec. Pri úniku totiž pred jedným barom vrazil do vyhadzovača, ktorému sa úctivo ospravedlnil čistou maďarčinou.

Jedna vec je podľa šéfa maďarskej polície Károlya Pappa už teraz istá: terčom útočníka boli strážcovia zákona. „Niekto sa pokúsil popraviť mojich policajtov,“ citoval Pappa denník Népszabadság. Výbuch ťažko zranil dvojicu mladých seržantov, 23-ročnú krehkú blondínku, ktorá je známa ako tvár náborovej kampane maďarskej polície, a jej 26-ročného kolegu. Policajt, ležiac na chodníku, privolal vysielačkou pomoc pre kolegyňu, ktorej krčnú tepnu zasiahol šrapnel. Po operáciách sú životy oboch už mimo nebezpečenstva.

Bezprecedentný bombový útok na policajtov zasiahol Maďarsko v mimoriadne citlivom čase. Už iba dni zostávajú do nedeľňajšieho referenda, od ktorého vláda Viktora Orbána očakáva, že občania odmietnu kvóty EÚ na prerozdeľovanie utečencov. Masívna vládna kampaň je založená na argumente premiéra Orbána, podľa ktorého rozsiahla migračná vlna v Európe zvyšuje riziko islamistického terorizmu.

Demokratická opozícia v Maďarsku odmieta snahy dávať znamienko rovnosti medzi migráciu a terorizmus. Viacerí jej poslanci v pondelok vyčítali polícii, že ľudí pridlho držala v úplnej neistote, keď prvé relevantné informácie zverejnila až dvadsať hodín po bombovom útoku. „Pred referendom, v čase teroristickej hrozby v Európe je maďarská verejnosť oveľa citlivejšia, preto by bolo rýchle poskytnutie informácií také dôležité,“ vyhlásil po mimoriadnom zasadaní národnobezpeč­nostného výboru parlamentu jeho socialistický predseda Zsolt Molnár. Podľa neho to bola vážna chyba.

„Vznikol tak priestor na najšialenejšie konšpiračné teórie, ktorých je už aj tak plný internet“, citoval ho portál Nol.hu. Molnár, odvolávajúci sa na dôverné informácie, ktoré na uzavretom zasadaní výboru zazneli, zdôraznil, že hypotézu džihádistického útoku možno prakticky s istotou vylúčiť. Pritakal mu aj šéf poslaneckého klubu vládneho Fideszu Lajos Kósa, ktorý dodal, že by na tom nič nezmenilo ani to, keby by sa k útoku dodatočne prihlásila nejaká islamistická skupina, čo sa doteraz nestalo.

Najostrejšie vládu pre oneskorené informovanie napadla stredoľavicová Demokratická koalícia expremiéra Ferenca Gyurcsánya. „Ak verejnosť nedostane vyčerpávajúce informácie, potom to budeme považovať za potvrdenie, že ľudia podozrievajúci vládu majú pravdu, že sa prípad pokúša využiť na ciele kampane,“ citovala člena predsedníctva Demokratickej koalície Györgya Kakuka agentúra MTI.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó túto poznámku označil za nemorálnu. „Ten, kto v takomto prípade, keď sa ľudia životunebezpečne zranili, dokáže myslieť iba na to, aké to môže mať politické dôsledky, patrí do kategórie, ktorá sa nedá ani komentovať,“ povedal Szíjjártó pre stanicu TV2.