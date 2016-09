Súdna rada by podľa sudcov mala vysvetliť Procházkovu nomináciu

SITA |

Súdna rada SR má byť orgánom, ktorý je garanciou výberu takých osobností do sudcovských funkcií, ktoré sú nielen odbornými, ale najmä morálnymi autoritami s potrebným hodnotovým ukotvením. Ak jej rozhodnutie vzbudzuje vážne pochybnosti vo verejnosti, mala by ho dostatočne presvedčivo vysvetliť, bez ohľadu na to, či jej to zákon priamo prikazuje, alebo nie, myslí si združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ).