S odvolaním sa na ústrednú volebnú komisiu to v nedeľu uviedli zahraničná agentúra. Víťazstvo tohto zoskupenia nad opozičnou stranou UNM sa očakávalo. Miliardárova strana už vyhlásila svoje víťazstvo.

Opozícia podľa agentúry AFP ale hovorí o volebných podvodoch a odmieta avizovaný úspech vládnej strany. Po sčítaní výsledkov v 54 percentách volebných okrskov Gruzínsky sen dostal 50,44 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Zjednotené národné hnutie (UNM) exprezidenta Michaila Saakašviliho len 26,67 percenta hlasov, spresnila volebná komisia. Podobné jasné víťazstvo vládnej strany predpovedali aj prvé povolebné odhady niekoľkých sondážnych agentúr. Vzhľadom na zložitosť gruzínskeho volebného systému budú konečné výsledky možno známe až koncom mesiaca.

Sobotné voľby sa označujú za test stability krajiny. V tejto juhokavkazskej krajine sa 4,5 milióna obyvateľov vládla pred voľbami napätá atmosféra, poznamenaná niekoľkých násilnými incidentmi. Zahraničné pozorovatelia však očakávali, že voľby budú slobodné a spravodlivé. Podľa opozície však voľby sprevádzali podvody. „Boli nám ukradnuté hlasy. Budeme naše hlasy brániť,“ vyhlásila šéfka kampane UNM na demonštrácii pred sídlom volebnej komisie. Verí, že v skutočnosti vyhrala jej strana.

Saakašvili vládol Gruzínsku deväť rokov, ale po prehratých voľbách pred štyrmi rokmi odišiel do zahraničia a teraz pôsobí na Ukrajine ako gubernátor Odesy. Ivanišviliho Gruzínsky sen vtedy po prvom pokojnom prevzatí moci za dobu gruzínskej nezávislosti uvrhol do väzenia desiatky bývalých štátnych činiteľov vrátane expremiéra Vaňa Merabišviliho a vyslúžil si za to kritiku západných spojencov. Saakašvili je v Gruzínsku stíhaný pre podozrenie zo zneužitia moci a zo sprenevery.