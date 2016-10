Abdeslam odmieta vypovedať, advokáti ho už nezastupujú

Rozhodnutie podľa správy súvisí s tým, že Abdeslam naďalej odmieta vypovedať, pričom advokáti podmienili svoj súhlas s jeho zastupovaním pred súdom práve tým, že bude súhlasiť s poskytnutím výpovede.

„Vieme a sme presvedčení – on nám to aj hovoril -, že nebude (pred súdom) vypovedať a využije (toto) svoje právo. Upozorňovali sme na to. Ja som to hovoril od prvého dňa, že ak môj klient bude mlčať, odstúpime od jeho obhajoby,“ spresnil Mary. „V okamihu, keď sa chodí do väzenia akoby na návštevu, rozhodnutie musí byť prijaté,“ dodal.

Obaja advokáti informovali Abdeslama o svojom rozhodnutí 6. októbra. Náhradu za nich zatiaľ nemá, čo vyšetrovateľom oznámil aj písomne, dodala BFMTV.

Advokát Berton sa domnieva, že príčinou Abdeslamovho konania je fakt, že je vo vyšetrovacej väzbe 24 hodín denne sledovaný videokamerou: „Videl som, ako Abdeslam mesiac čo mesiac upadá. Keď niekto stále sleduje vaše činy a gestá, je to na zbláznenie.“

Podľa Bertona nejde v prípade Abdeslamovho nepretržitého sledovania o rozhodnutie súdne, ale politické. On sám je presvedčený, že Abdeslam vypovedať nebude.

V súvislosti s tým jeho belgický kolega vyjadril poľutovanie, že sa pre Abdeslamovo mlčanie pozostalí po obetiach nemôžu dozvedieť pravdu, „na ktorú majú plné právo“ – rovnako ako „majú právo pokúsiť sa pochopiť nepochopiteľné“.

Právo nevypovedať Abdeslam využil na súdnych pojednávaniach v máji aj v septembri. Minulý týždeň sa mu však napriek prísnej izolácii „podarilo“ porozprávať so spoluväzňom vo väzení Fleury-Mérogis v metropolitnej oblasti Paríža, ktorému povedal, že ho „nikto nedonúti, aby vypovedal“.

Abdeslama zadržali 18. marca v bruselskej štvrti Molenbeek počas operácie policajných jednotiek osobitného určenia. Po jeho vydaní z Belgicka do Francúzska 27. apríla ho zadržiavajú na samotke vo väznici Fleury-Mérogis. Abdeslam v lete požiadal o zmenu režimu svojho zadržiavania vo vyšetrovacej väzbe, ale príslušné justičné orgány to zamietli. Abdeslam je jediným žijúcim z hlavných podozrivých z účasti na sérii teroristických útokov, ktoré sa v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis odohrali večer 13. novembra 2015. Ich obeťami sa stalo 130 ľudí a ďalších vyše 350 ľudí utrpelo zranenia.

BFMTV na svojej webovej stránke citovala aj z rozhovoru, ktorý obaja Abdeslamovi právnici poskytli francúzskemu týždenníku L'Observateur. Uviedli v ňom, že ich medzičasom bývalý mandant je obeťou mučenia.

„Podmienky jeho zadržania sa podobajú na psychické mučenie,“ domnieva sa Mary. Abdeslam podľa neho nikdy nebol organizátorom atentátov v Paríži. „To len politická moc reaguje na populistické očakávania, keď s ním takto zaobchádza – ako s potkanom v klietke. Toto väzenie Abdeslama mení na divé zviera,“ poznamenal Berton s tým, že sa Abdeslam úplne prestal zaujímať o svoj ďalší osud. „Opúšťa sa. Je to niečo ako samovražda, obávam sa,“ uviedol. Dodal, že „jeho klient nebol teroristom, ale 27-ročným mužom obvineným z účasti na teroristickom zločine“. Uviedol tiež, že je hrdý na to, že Abdeslama zastupoval.