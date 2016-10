Zomrel thajský kráľ Pchúmipchona Adundét, vládol 70 rokov

Kráľ ako z rozprávky – poddanými milovaný až zbožňovaný, sympatický, s úsmevom na perách, inteligentný a talentovaný. Taký bol Pchúmipchona Adundét čiže Ráma IX., osvietený panovník, ktorý Thajsku vládol sedemdesiat rokov. Kráľ, ktorý na trón zasadol ako osemnásťročný 9. júna 1946, zomrel vo veku 88 rokov.

Najdlhšie vládnuci panovník súčasnosti sa mohol pýšiť aj jedným z najdlhších titulov. V preklade znamenal Veľký kráľ Siamu, veľký ochranca, znamenitá sila krajiny, moc nemajúci sebe rovnú, najslávnejší z rodiny Mahidol, útočisko ľudí. Deviaty kráľ z dynastie Čakri, ktorá vládne krajine od roku 1782, prakticky nemal politickú moc – len menoval predsedu a maximálne 14 ďalších členov Tajnej rady, ktorá bola jeho poradným orgánom. Napriek tomu sa tešil u politikov veľkej autorite. Priazeň a rešpekt si získal nielen vďaka svojim projektom rozvoja krajiny, ale aj pevným postojom v časoch nepokojov a politických kríz. Za jeho panovania sa v Thajsku vystriedalo 26 vlád.

V 70. rokoch kráľova intervencia prinútila k odchodu do exilu troch militantných diktátorských vodcov, ktorí chceli potlačiť študentské demonštrácie. Aj v roku 1991 prinútil k odstúpeniu generála Sučindu Kraprajúna, ktorý krvavo rozohnal pouličné protesty. „Demokracia britského strihu je pre nás najlepšia,“ vyhlásil pred novinármi. Politické vzťahy v Thajsku sa však západným parlamentným demokraciám dlho ani nepodobali, a tak kráľ tiež využíval svoju „slabosť pre vládu silnej ruky“.

Ako starajúci sa vládca už od začiatku panovania väčšinu času dohliadal na rozvojové projekty, od pasterizácie mlieka, cez rozvoj alternatívnych zdrojov energie až po zavlažovanie suchých oblastí. U poddaných sa thajský vodca dlhodobo tešil veľkej úcte.

Narodil sa 5. decembra 1927 v Cambridgi v americkom štáte Massachusetts ako tretie dieťa siamského princa Mahidola, ktorý tam práve študoval medicínu. Dostalo sa mu najlepšieho vzdelania v Thajsku a vo Švajčiarsku, kde na univerzite študoval technické vedy. Po nikdy úplne objasnenej smrti svojho brata sa nečakane v roku 1946 ujal vlády. Dokončil štúdiá v Lausanne (prestúpil na práva a politické vedy) a do Thajska sa vrátil v roku 1950. Oženil sa a potom zasadol na trón ako kráľ Ráma IX.

Všestranne nadaný kráľ miloval jazz, jachting a maľovanie. Rád komponoval a hral na saxofón a klarinet, cez 30 rokov mal svoj orchester, hral s Ellington, Goodman aj Armstrongom. Vo Švajčiarsku korčuľoval a lyžoval, potom prešiel na plávanie a jachting. V tejto disciplíne dokonca v roku 1967 zvíťazil na IV. hrách juhovýchodnej Ázie. V roku 1992 dostal zlatú medailu Programu OSN na ochranu životného prostredia (UNEP).

V posledných rokoch sa Adundét na verejnosti objavoval len výnimočne. V septembri 2009 ho hospitalizovli so zápalom pľúc. Odvtedy bol v nemocnici. Len zriedkakedy opúšťal svoju izbu, a to vždy na invalidnom vozíku. Do kráľovského paláca sa vrátil v auguste 2013. Pred dvoma rokmi podstúpil operáciu žlčníka.

S manželkou Sirikit mal tri dcéry a syna. Thajský korunný princ Vatčirálongkón, absolvent anglických škôl a vojenskej akadémie v Austrálii, sa zrejme stane novým thajským kráľom. Neteší sa podobnej obľube ľudu ako jeho otec, k čomu prispela aj jeho ľahkomyselná minulosť či pokus o otcovo zvrhnutie a prevzatí trónu.

O smrti monarchu panovali špekulácie

V Thajsku sa vyrojili špekulácie o tom, že zomrel 88-ročný kráľ Pchúmipchon Adundét. Podľa tamojších médií sa chystá mimoriadne zasadnúť vláda. Kráľovský palác upozornil, že pripravuje na 17:30 miestneho času oznámenie.

Palác už v stredu pripustil, že zdravotný stav kráľa, ktorý je najdlhšie vládnucim panovníkom na svete, sa zhoršil. V krajine, kde monarchia má najvyššiu morálnu autoritu, je zrejmá nervozita. Stovky ľudí sa začali schádzať pred nemocnicou, kde je kráľ hospitalizovaný. Väčšina je oblečená v ružovej a žltej farbe, čo sú podľa dvorných astrológov šťastné farby monarchu. Od stredy sa prepadá tamojší akciový trh a kurz meny.

Kráľa v stredu navštívili jeho štyri deti, vrátane korunného princa, ktorý sa pre otcov zdravotný stav vrátil zo zahraničia. Šéf vládnucej vojenskej junty v ten istý deň zrušil plánovanú návštevu provincie na východe krajiny so zdôvodnením, že sa pripravuje na prijatie u korunného princa.

Agentúra Nová Čína nakrátko zverejnila správu, že je kráľ už po smrti, ale neskôr ju opäť stiahla z okruhu. Panovník absolvoval minulý víkend v nemocnici niekoľko zákrokov a odvtedy zostal napojený na umelú obličku a pľúca.