Americká NSA čelí asi najväčšej krádeži tajných dát

Podľa niektorých informácií môže ísť o najväčší únik utajovaných informácií v dejinách USA. Martin bol zamestnancom konzultačnej agentúry Booz Allen Hamilton, pre ktorú pracoval v Rusku žijúci Edward Snowden.

„Neexistuje dôkaz, že chcel krajinu zradiť,“ uviedli Martinovi právni zástupcovia vo vyhlásení k súdu, v ktorom požadujú umožniť stíhanie ich klienta na slobode. Zdôraznili, že u neho nehrozí útek a taktiež nedisponuje vlastným platným pasom.

Martin, ktorý má byť súdený podľa zákona o špionáži, získaval tajné informácie z rôznych vládnych agentúr či federálnych prokuratúr, napísal americký denník. Jeho motív a ani to, či odovzdával alebo či zamýšľal odovzdávať informácie niekomu ďalšiemu, nie sú známe.

Celkové množstvo ukradnutých dát dosahuje najmenej päťdesiat terabajtov. Vyšetrovatelia označili rozsah Martinovej trestnej činnosti za „dychberúci“.

Medzi ukradnutými materiálmi je prísne tajný dokument o operatívnych plánoch proti nepriateľom USA a ich spojencov, uviedol The Wall Street Journal s odvolaním sa na prokuratúru. Tento dokument navyše obsahuje varovanie napísané veľkými písmenami o tom, že informácie v texte sú mimoriadne citlivé, preto je nutné k nim obmedziť prístup len na tie, čo sa bez znalosti týchto dát absolútne nezaobídu.

Iný dokument, ktorý vyšetrovatelia našli v Martinovom aute, bol ručne písaným popisom tajných počítačových systémov NSA. Obsahoval aj podrobný výčet tajných technických operácií. Päťdesiat jedenročný Martin bol zatknutý už v auguste a o jeho zadržaní sa vedelo. Pôvodne sa ale predpokladalo, že zo svojho pracoviska vyniesol len podstatne menší balík dát. Martin má ako zamestnanec najatý federálnou vládou previerku pre najvyšší stupeň utajenia.

V rámci zákona o špionáži bol Martin obvinený z viacerých trestných činov, okrem iného z krádeže utajovaných informácií. Za každé z obvinení môže byť odsúdený až na desať rokov väzenia.

Pri výsluchu pred zadržaním Martin odmietol, že by tajné materiály vynášal, po konfrontácii s konkrétnymi dokumentmi sa však priznal. Prístup k dôverným informáciám získal v roku 1996 ako rezervista námorníctva a od tej doby si ho udržal vďaka zamestnaniu, postupne totiž pracoval pre sedem súkromných dodávateľský firiem, ktoré mali zmluvy s federálnymi úradmi.

Zariadenia skonfiškované u Martina ukazujú, že používal sofistikované šifrovacie metódy a tiež programy, ktoré nevyžadovali inštaláciu a ktoré fungovali vďaka anonymnému internetovému pripojeniu. Podľa vyšetrovateľov Martin dokázal prekonať neuveriteľné množstvo draho zaplatených bezpečnostných kontrolných systémov a vo vykradnutých počítačoch nezanechával žiadne digitálne stopy svojich činov.

Martin je tiež podozrivý, že v auguste na internete zverejnil vysoko dôverné hackovacie programy NSA, hoci vyšetrovatelia podľa The Washington Post presvedčivé dôkazy zatiaľ nemajú. Práve táto udalosť priviedla vyšetrovateľa na Martina.

Počas domovských prehliadok našli agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v Martinovej dome tiež desať strelných zbraní, z ktorých len dve boli registrované. Na konci júla si Martin zaobstaral Chevrolet Caprice v osobitnej kriminalistickej výbave, ktorá nie je dostupná pre bežnú verejnosť. Vo vozidle potom vyšetrovatelia našli nabitú pištoľ.

Martinova manželka Deborah bola podľa The Washington Post šokovaná z nájdeného arzenálu a požiadala FBI o jeho zabavenie, lebo sa obávala, že by zbrane mohol manžel použiť k samovražde, ak by nevidel žiadne iné východisko.