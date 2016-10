Francúzsko začne s likvidáciou 'Džungle z Calais' v pondelok

Tábor neďaleko Lamanšského prielivu, v ktorom podľa najnovších informácií žije okolo 6 500 migrantov, by sa v celom rozsahu mal stať minulosťou. Na týždňovej akcii sa bude podieľať asi 1 250 policajtov, uviedla tlačová agentúra DPA.

V Calais sa už niekoľko rokov zhromažďujú ľudia, ktorí sa chcú ilegálne dostať z Francúzska do Veľkej Británie. Tábor, ktorý tvoria stany, chatky, ale medzičasom aj štátom financované kontajnery, tam vznikol začiatkom roka 2013.

Situácia v oblasti sa však niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku stala aj politicky výbušná a delikátnosť likvidácie tábora si uvedomujú aj na parížskom ministerstve vnútra, vyplýva z dnešného ohlásenia.

„Nechceme byť nútení použiť násilie,“ ubezpečili. Všetci vo Francúzsku si ešte pamätajú zrážky, ku ktorým došlo začiatkom roka pri čiastočnej likvidácii tábora.

Terajšiu operáciu avizovali už začiatkom septembra a dlhodobo ju pripravovali. Značný počet ľudí je pripravený opustiť Calais, uviedol predstaviteľ francúzskeho úradu pre utečencov a naznačil, že práca prináša svoje ovocie.

Tímy sociálnych pracovníkov by o priebehu likvidácie mali utečencov informovať už v nedeľu. Iba na prvý deň bude pripravených 60 autobusov, ktoré by mali odvážať migrantov do rôznych útočísk. Od utorka by sa potom malo začať s demoláciou medzičasom opustených príbytkov.

Počet záchytných zariadení vo Francúzsku by sa v nasledujúcich dňoch mal zvýšiť z viac ako 160 na až 450 s kapacitou vyše 7500 miest. Práve tam by na limitované obdobie mali nájsť útočisko migranti, avšak tí, ktorí nebudú mať právo na azyl, nebudú môcť zostať.