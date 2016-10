NATO Trumpa nekomentuje, ale...

„Nechcem sa miešať do americkej prezidentskej kampane,“ odpovedal v utorok na otázku Pravdy o Trumpovi generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. V minulosti však šéf Severoatlantickej aliancie kritizoval Trumpa za jeho vyjadrenia na adresu organizácie. Aj tentoraz Stoltenberg pripomenul, že situácia je trocha iná, ako ju vníma republikánsky prezidentský kandidát.

Trump sa v kampani na adresu NATO vyjadril viac ráz. Prakticky o aliancii povedal toľko vecí, že nie je celkom možné určiť, aká je jeho pozícia. Trump ešte nedávno kritizoval krajiny NATO s tým, že Amerika by im mala pomôcť len vtedy, keď budú platiť. V poslednej prezidentskej debate 19. októbra túto pozíciu zopakoval. Povedal však aj to, že je veľkým fanúšikom NATO. Trump tiež vyhlásil, že vidí, že krajiny zvyšujú svoje obranné rozpočty práve preto, že ich kritizoval. Stoltenberg Trumpove úvahy odmietol. „Nehovoríme, že keď nezaplatíte, neochránime vás,“ pripomenul generálny tajomník. Podľa Stoltenberga ani zvyšovanie obranných rozpočtov nesúvisí s americkou prezidentskou kampaňou, ale zaviazali sa k nemu krajiny NATO ešte na summite aliancie v roku 2014 vo Walese. Napríklad Slovensko vtedy sľúbilo, že na armádu dá do roku 2020 1,6 percenta HDP. Momentálne je to 1,15 percenta. Dlhodobý záväzok štátov NATO je dávať dve percentá HDP na obranu, čo však momentálne plní len päť krajín.

„Pravdou je, že väčšina ľudí tu by bola radšej, keby vyhrala Clintonová,“ povedal pre Pravdu v sídle NATO pod podmienkou anonymity diplomat jednej zo západoeurópskych členských krajín aliancie. "Na druhej strane nám americkí kolegovia hovoria, že Trump aspoň na NATO upriamil pozornosť,“ dodal.

Má však republikán skutočnú zahraničnú politiku? „Nezdá sa to. Podľa toho, čo vieme, sa dá asi povedať, že sa mu nepáčia organizácie a spojenci, že je izolacionista a preferuje priestor na manévrovanie,“ reagoval pre Pravdu Mitchell Orenstein, expert na medzinárodné vzťahy z Harvardovej univerzity. "Jeho prístup k zahraničnej politike by asi sledoval zásadu niečo za niečo a neriadil by sa stratégiou. Možno by k nemu pridal ešte to, že chce hotel s menom Trump v každom hlavnom meste,“ uviedol s nádychom irónie Orenstein.