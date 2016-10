Obavy NATO z ruských lodí pri Sýrii sú absurdné, tvrdí Moskva

Detský fond OSN (UNICEF) sa domnieva, že stredajší nálet v provincii Idlib, pri ktorom bola zasiahnutá škola a zabitých niekoľko desiatok civilistov, je vôbec najväčším útokom na školu v Sýrii od začiatku vojny v roku 2011. Biely dom tvrdí, že za útokom stáli sýrske či ruské lietadlá, Moskva vinu odmieta.

Sýrska civilná obrana a exilová Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR) dnes zverejnili novú bilanciu, podľa ktorej v stredu v dedine Hás v Idlibe zomrelo 35 civilistov. Bolo medzi nimi 22 detí a šesť učiteľov. Bomby zasiahli časť obývanú civilistami vrátane školy. Výkonný riaditeľ UNICEF Anthony Lake povedal, že išlo zrejme o úmysel, čo možno kvalifikovať ako vojnový zločin. UNICEF tento rok zaznamenal v Sýrii 38 útokov na školy, pri ktorých bez započítania stredajšej bilancie zahynulo 32 detí.

„Zatiaľ nevieme, či to bol Asadov režim či Rusi, kto nálet podnikol, ale vieme, že to bol jeden z nich,“ uviedol hovorca Bieleho domu Josh Earnest. Rusko sa ale bráni s tým, že jeho lietadlá v čase útoku nevstúpili do vzdušného priestoru nad školou. Ako tiež uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, na záberoch školy urobených ruským bezpilotným lietadlom je vidieť poškodenie, ktoré nezodpovedá náletu.

Rusov či Sýrčanov z útoku obvinil aj Paríž. „Kto je za zodpovedný? V každom prípade to nie je opozícia, pretože pre zhadzovanie bômb potrebujete lietadlá. Boli to buď Sýrčania – Asadov režim – alebo Rusi,“ povedal francúzsky minister zahraničia Jean-Marc Ayrault.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun je útokom, ktorý by mohol byť vojnovým zločinom, zdesený. V tejto súvislosti vyzval na okamžité a objektívnymi vyšetrovanie všetkých útokov proti civilistom.

Moskva dnes reagovala na stredajší výrok generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Ten povedal, že skupina lodí okolo ruskej lietadlovej lode Admirál Kuznecov, ktorá smeruje do Stredozemného mora, môže byť použitá k intenzívnejším útokom na civilistov v Aleppe. Ruská agentúra RIA citovala Andreja Kelina z ruského ministerstva zahraničia, podľa ktorého sa NATO obáva zbytočne. Stoltenbergove výroky označil za nešťastné. „Naša bojová skupina je v Stredozemnom mori. Naše lode tam boli vždy,“ povedal Kelin.

Ako dnes uviedol poradca OSN pre humanitárne záležitosti Jan Egeland, organizácia sa opäť pokúsi evakuovať z Aleppa takmer 200 zranených a doručiť do povstaleckej východnej časti mesta lekársku a potravinovú pomoc. Tím OSN sa podľa neho nevzdáva. „Máme podporu Ruska, Spojených štátov a všetkých ostatných krajín, aby sme sa o to znovu pokúsili,“ dodal Egeland.

Za zmarením podobného úsilia v minulosti stál vraj nedostatok dôvery, strach, nedorozumenia a tiež neprijateľné podmienky. Povstalci tvrdia, že dopravenie pomoci do oblasti, kde žije asi 275 000 ľudí, blokuje Rusko a sýrska vláda. Podľa Egelanda sýrska vláda skutočne odmietla žiadosť OSN o doručenie jedla a ďalšej pomoci do východného Aleppa a takisto do oblasti východnej Ghúty pri Damasku, čo mala organizácia vo svojom pláne na november.

„Znamená to, že teraz musíme to rozhodnutie zvrátiť,“ uviedol poradca OSN pre humanitárne záležitosti. „Dnes jasne vyplynulo, že nám Rusi chcú pomôcť s realizáciou novembrového plánu a s tým, aby sme získali prístup do východného Aleppa,“ dodal.