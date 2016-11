Idrisov: Kazachstan je pripravený na teroristov z Iraku a zo Sýrie

Je Kazachstan pripravený čeliť prípadnej vlne utekajúcich islamských teroristov do Strednej Ázie po očakávanej porážke tzv. Islamského štátu v Sýrii a Iraku?

V prípade boja s terorizmom je kazašský postoj jasný a nemenný. Minulý rok v septembri, na jubilejnom, 70. rokovaní VZ OSN, to potvrdil aj náš prezident Nursultan Nazarbajev, podľa ktorého medzinárodný terorizmus je globálnou hrozbou, bičom 21. storočia. Bojovať s ním možno iba spoločnými silami.

Máte na mysli spoločný zápas zastrešený OSN?

Áno, je to najlepší inštrument, ktorý môže zjednotiť úsilie všetkých, a preto sme za vytvorenie globálnej koalície v boji s medzinárodným terorizmom pod hlavičkou OSN. Možno to znie jednoducho, ale na pozadí existujúcich rozdielnych názorov je to veľmi zložitá úloha. Napriek tomu ju budeme presadzovať.

Hovoríte o globálnom rozmere medzinárodného terorizmu v dlhodobom časovom horizonte. O nejaký čas však možno očakávať vlnu utekajúcich teroristov aj u vás v Kazachstane.

Sme pripravení na vlnu teroristov z Iraku a zo Sýrie. Týka sa to hlavne teroristov pôvodom z Kazachstanu, ale nielen ich. V tomto smere uskutočňujeme viaceré opatrenia týkajúce sa ich prípadného návratu, ale aj snahy tzv. zahraničných bojovníkov preniknúť do našej krajiny a ich prípadných plánov pokračovať v teroristickej činnosti v Kazachstane. Vieme o nich. V prípade „našich“ máme zoznam konkrétnych osôb, ktoré sú postavené mimo zákona. Dôležitým faktorom je aj v tomto prípade medzinárodná spolupráca stredoázijských krajín a bezpečnostných zložiek počnúc Tureckom, Saudskou Arábiou a v neposlednom rade Ruskom, USA i Európou. Veľký význam má pritom výmena skúseností, na ktorej sa aktívne podieľa aj Kazachstan. V našej krajine už funguje medzirezortné protiteroristické stredisko, ktoré má právomoc koordinovať zložitú a krvopotnú činnosť.

Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev sa chystá na oficiálnu návštevu Japonska. Možno ju považovať za prejav politiky Astany, ktorej cieľom je snaha orientovať sa viac na Východ ako na Západ, tak ako sa to možno javí aj v prípade aktivít Moskvy?

V našom prípade neexistuje jednostranná orientácia na Áziu. Kazachstan sa vždy držal mnohostranného smerovania. Budujeme stabilné a transparentné vzťahy v prvom rade s krajinami po celej dĺžke našich spoločných hraníc na severe, juhu, východe i západe. Platí to v prvom rade o vzťahoch s Ruskom. Máme však úzke kontakty aj s Čínou. Pred niekoľkými hodinami sme v Astane privítali čínskeho premiéra. Široký rozmer má však aj spolupráca v rámci krajín v stredoázijskej oblasti.

A Európa?

Starý kontinent je naším osobitným partnerom. Polovica objemu obchodu a investícií sa vzťahuje práve na Európu. Máme však aj vynikajúcu strategickú spoluprácu s USA. Pripomínam, že sme ale stále euroázijskou krajinou a v Ázii sa cítim veľmi dobre. Vyplývajú z toho naše dobré, dlhoročné a perspektívne vzťahy s kľúčovými štátmi na ázijskom kontinente, ako je Čína, Japonsko, Južná Kórea, India, ale aj Pakistan, Indonézia, Malajzia či Filipíny. Všetkých považujeme za veľmi blízkych partnerov. Návšteva prezidenta Nazarbajeva v Japonsku len zdôrazňuje dôležitosť ázijského smerovania našej zahraničnej politiky.