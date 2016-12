Príde po brexite a Trumpovi Hofer?

Keď Hofer vyhrá, bude prvou hlavou štátu v Európskej únii z radikálnej pravicovej strany. FPÖ v 50. rokoch zakladal nacista a dôstojník SS Anton Reinthaller. Hoci populistu Hofera mierne viaceré prieskumy favorizovali, Van der Bellen určite nemusí hádzať flintu do žita. Veď už raz prezidentské voľby vyhral.

Volebná sága

Rakúsko dúfa, že v nedeľu konečne ukončí maratón hlasovania o hlave štátu. Začal sa už prvým kolom v apríli a pokračoval druhým kolom v máji. Vtedy sa tesným víťazom stal Van der Bellen. Výhru mu prisúdili ľudia, ktorí hlasovali poštou.

Lenže rakúsky súd rozhodol, že spočítanie týchto lístkov bolo vo viacerých prípadoch nesprávne a výsledky druhého kola prezidentských volieb zrušil. Aby bol problém ešte väčší, v septembri vláda rozhodla, že sa bude hlasovať až v decembri. Pôvodne to malo byť už 2. októbra, ale lepidlo na obálkach, v ktorých sa posielali volebné lístky poštou, bolo zlé.

Po tejto ságe je tak pozornosť upriamená na Rakúsko ešte viac. V nedeľu sa okrem volieb v alpskej krajine koná aj referendum o ústavných zmenách v Taliansku. Obe hlasovania sú ďalším testom sily pravicových, euroskeptických radikálov. Dokážu po brexite a víťazstve Donalda Trumpa v USA opäť bodovať?

Prezidentské voľby v Rakúsku Prvé kolo sa konalo 22. apríla , do druhého postúpili nezávislý ekológ Alexander Van der Bellen a krajný pravičiar Norbert Hofer.

, do druhého postúpili nezávislý ekológ Alexander Van der Bellen a krajný pravičiar Norbert Hofer. Druhé kolo 22. mája vyhral o 31-tisíc hlasov Van der Bellen.

vyhral o 31-tisíc hlasov Van der Bellen. Rakúsky ústavný súd výsledky zrušil pre nesprávne počítanie volebných lístkov poslaných poštou.

pre nesprávne počítanie volebných lístkov poslaných poštou. Opakované druhé kolo sa malo konať 2. októbra , ale vláda ho posunula na 4. decembra, lebo lepidlo na obálkach s hlasovacími lístkami nedržalo.

, ale vláda ho posunula na 4. decembra, lebo lepidlo na obálkach s hlasovacími lístkami nedržalo. Voľby už stáli 15-miliónov eur.

15-miliónov eur. Od posledného hlasovania zomrelo 45-tisíc voličov a 45 600 získalo hlasovacie právo, v Rakúsku volia ľudia po dovŕšení 16 rokov.

Hofer tvrdí, že nie je podporovateľom novozvoleného amerického prezidenta. Ak aj je to pravda, príliš to tak nevyzerá. Hofer Van der Bellenovi vyčíta, že Trumpa urazil, keď o ňom vyhlásil, že je sexista.

Krajný pravičiar verí, že nastupujúci šéf Bieleho domu zlepší vzťahy s Ruskom. Rakúsky populista, podobne ako napríklad slovenský premiér Robert Fico, neustále kritizuje európske sankcie proti Moskve. EÚ ich na Rusko uvalila za to, že obsadilo Krym a na východe Ukrajiny rozpútalo konflikt.

Okrem pozitívneho vzťahu ku Kremľu spája Hofera s Trumpom aj veľmi voľné narábanie s faktami a klamstvá. Vo štvrtok v poslednej televíznej debate na Van der Bellena opätovne vytiahol obvinenie, že bol vraj špiónom Sovietskeho zväzu počas studenej vojny. Neexistujú o tom žiadne dôkazy, okrem nepodložených tvrdení v jednej knihe, ktorú napísal bývalý príslušník rakúskych bezpečnostných služieb.

"Už dávno som nepočul takú otrasnú vec. Keby som vedel o tvrdeniach z tejto knihy, boli by sme to žalovali. Je to smiešne,“ reagoval Van der Bellen na Hoferove vyjadrenia. Obvinenia sú o to bizarnejšie, že rodičia prezidentského kandidáta utiekli v roku 1940 z Estónska, keď ho obsadil Sovietsky zväz.

Uvoľnené bariéry

Hofer sa značnú časť kampane snažil byť relatívne umiernený, aby si získal aj centristicky naladených voličov. "V poslednej televíznej debate bol však dosť agresívny. Nemá žiadny pozitívny odkaz. Je deštruktívny. Hofer nie je taký radikálny vo svojich vyjadreniach ako šéfka Národného frontu Marine Le Penová, Nigel Farage z UKIP alebo holandský populista Geert Wilders. Jeho ciele však vyzerajú podobne,“ povedal pre Pravdu Paul Schmidt, generálny tajomník Rakúskej spoločnosti pre európsku politiku.

"Používa podobné témy. Hovorí o bezpečnosti, hraniciach, je proti utečencom, zdôrazňuje, že Rakúsko je na prvom mieste, útočí na nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Je to jazyk emócií, ktorý dokáže zasiahnuť oveľa hlbšie ako racionálne argumenty postavené na faktoch. A, samozrejme, Hofer hovorí, ako je proti systému. Je síce jeho súčasťou, ale zase to závisí od toho, ako systém definujete. On vraj nepredstavuje tradičnú stranu a je proti establišmentu,“ vysvetli Schmidt.

"V prospech Hofera hrá momentálna atmosféra. Utečenecká kríza, séria víťazstiev populistov zahraničí a nepopularita vlády, ktorá pokračuje aj po tom, čo sa zmenilo jej vedenie,“ pripomenul pre Pravdu politológ Reinhard Heinisch zo Salzburskej univerzity. Populistický pravičiar si to uvedomuje. "Trumpovo víťazstvo trochu uvoľnilo bariéru,“ povedal Hofer pre denník New York Times.

Tejto atmosfére sa musel do istej miery prispôsobiť aj Van der Bellen. "Posunul sa zľava viac do stredu. Stále je ekologický, proeurópsky a je za to, aby sme pomáhali utečencom. Ale aj on potrebuje voličov rôzneho druhu. Tiež hovorí o bezpečnosti a dal sa vyfotiť, ako je na prechádzke v Alpách so svojím psom. Ako tradičný Rakúšan,“ reagoval pre Pravdu expert na európsku politiku Emmanule Sigalas z Katolíckej univerzity v Leuvene.

Na druhej strane Van der Bellen neváhal upozorniť na prostredie, z ktorého Hofer pochádza. Kampaň ovplyvnilo video 89-ročnej Gertrude, ktorá prežila nemecký koncentračný tábor v Osvienčime. Žena upozornila, že je zdesená z toho, ako sa populisti z FPÖ opäť snažia zneužiť to najhoršie, čo je v ľuďoch. Video má na internete už viac ako dva milióny pozretí.

Ak sa Hofer stane prezidentom, pravdepodobne to povedie k predčasným voľbám v Rakúsku, kde FPÖ momentálne vedie v rebríčkoch popularity. A jej šéf Heinz-Christian Strache je ešte radikálnejší ako prezidentský kandidát strany. Hofer nehovorí, že chce za každú cenu referendum o členstve krajiny v EÚ. Podľa neho by sa však všeľudové hlasovanie malo konať, keby únia získala ešte viac právomocí.