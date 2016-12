Britský parlament podporil vládu, aby sa brexit začal do marca 2017

Poslanci sa vyslovovali k výzve opozičných labouristov, aby konzervatívna vláda premiérky Theresa Mayovia zverejnila svoju stratégiu ohľadom takzvaného brexitu. To kabinet doteraz odmietal s poukazom na to, že by to oslabilo pozíciu Londýna pri vyjednávaní s Bruselom.

Mayová v utorok so zverejnením plánov súhlasila, ale na oplátku požiadala poslancov, aby rešpektovali výsledok júnového referenda, v ktorom Briti rozhodli o brexite, a aby podporili časový rozvrh vlády pre výstup z európskeho bloku. Práve o tomto kľúčovom vládnom dodatku poslanci v stredu hlasovali.

Podľa britskej tlače sa Mayová rozhodla súhlasiť so zverejnením plánov vlády ohľadom brexitu aj preto, že labouristickú výzvu sa chystalo podporiť najmenej 40 konzervatívnych poslancov.