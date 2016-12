Nemecký Kolín chystá plagáty s opatreniami pre silvestrovskú noc

„Oslavy v Kolíne radostne a bezpečne“ je motto na plagátoch, pod ktorými sa nachádza QR kód. S jeho pomocou môžu návštevníci získať informácie ohľadom zátarás a ochranných zón dómov v centre veľkomesta, oznámil agentúre hovorca nemeckej polície. Plagáty budú podľa hovorcu vyvesené vo vlakoch pri nedeľnej výmene cestovných poriadkov.

Kvôli útokom na ženy pri vlaňajších oslavách mesto pre tento rok vypracovalo v spolupráci s políciou a železnicou rozsiahly bezpečnostný plán. Chcú tak predísť výtržnostiam, ako to bolo počas minuloročných osláv. Mesto napríklad plánuje vyslať do ulíc oveľa viac policajtov. Okolo dómu, kde vlani došlo k najväčšiemu množstvu sexuálnych útokov a krádeží, vznikne ochranná zóna, do ktorej si návštevníci nebudú môcť vziať zábavnú pyrotechniku.

Na útokoch pri minuloročných silvestrovských oslavách, ktoré negatívne ovplyvnili pohľad verejnosti na masovú imigráciu, sa podieľali z väčšej časti prisťahovalci s utečeneckým statusom – prevažne Maročania a Alžírčania.