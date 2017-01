Svet v roku 2017 nebude pokojnejší, skôr naopak.

Šokujúcim verdiktom Veľkej Británie o vystúpení z EÚ a americkej verejnosti, ktorá si zvolila za prezidenta kontroverzného miliardára Donalda Trumpa. Ten sa ujme prezidentskej funkcie 20. januára a brexit sa spustí zrejme už v marci. Ako to dopadne?

To si dnes trúfa odhadnúť len málokto. V každom prípade platí, že svetová politika sa zmení a do veľkej miery ju bude ovplyvňovať nový vzťah USA a Ruska. Verejnosť bude naďalej čeliť hrozbám terorizmu a otázkou zostáva, ako EÚ zvládne neutíchajúcu utečeneckú krízu. Prehlbovať sa bude majetková nerovnosť, je to ďalšia výzva, s ktorou si svet nevie poradiť, a mal by čo najskôr.

Európu čaká ďalšia veľká skúška, ktorou budú voľby v Holandsku, vo Francúzsku a v Nemecku. Sprevádzajú ich obavy z posilnenia extrémistických síl. Nie je to inak ani na Slovensku. Župné voľby budú na jeseň. Tieto a ďalšie udalosti patria medzi 17 najdôležitej­ších, ktoré budú podľa denníka Pravda určovať rok 2017.