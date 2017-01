ESĽP: Moslimky nemali právo na výnimku z kurzu plávania

Súd uviedol, že krok úradov bol síce zásahom do slobody vyznania, ale tento zásah bol podľa neho v súlade so švajčiarskymi zákonmi a mal legitímny cieľ: umožniť týmto dievčatám, aby sa zúčastnili všetkých školských aktivít a plne sa integrovali do spoločnosti.

„Škola zaujíma v procese sociálnej integrácie významné miesto, predovšetkým pre žiakov zahraničného pôvodu,“ uviedol súd v tlačovom vyhlásení. Záujem na tom, aby sa dievčatá začlenili do spoločnosti a prispôsobili miestnym zvyklostiam podľa jeho názoru prevážil nad prianím rodičov, aby sa dievčatá zmiešaných kurzov nezúčastnili.

Prípad dali ku štrasburskému súdu dvaja švajčiarski občania tureckého pôvodu, ktorým za neúčasť ich dcér na kurzoch švajčiarske úrady udelili pokutu. Rodičia sa najprv obrátili na miestny súd, ktorý dal v roku 2011 za pravdu úradom, rovnako ako súd vyššej inštancie o rok neskôr. Na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý je inštitúciou Rady Európy, sa dvojica obrátila v roku 2012.