Šéf CSU Seehofer sa pripojil ku kritike Trumpovho výnosu

Trumpov exekutívny príkaz pozastavil na 120 dní program Spojených štátov pre prijímanie utečencov a do odvolania zakázal vstup do USA migrantom zo Sýrie. Príkaz ďalej na 90 dní zakázal vstup do USA ľuďom z Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu, teda krajín, kde drvivú väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia.

„Nepovažujem tieto rozhodnutia – rovnako ako pár ďalších – za správne,“ povedal v pondelok Seehofer novinárom. Ešte v rozhovore v denníku Bild am Sonntag zverejnenom v nedeľu šéf CSU Trumpa ocenil za to, že dôsledne a rýchlo presadzuje svoje volebné sľuby. „V Nemecku by sme najskôr zriadili pracovnú skupinu, potom skúšobnú skupinu a potom ešte implementačnú skupinu,“ uviedol s tým, že s obsahom Trumpových krokov nie vždy súhlasí.

Výnos amerického prezidenta označila už v nedeľu za zlý nemecká kancelárka Angela Merkelová, v pondelok sa k nej pridali ďalší politici Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU). Podpredsedníčka strany Julia Klöcknerová ho považuje za nebezpečný. „Nie všetci zamestnanci amerických firiem sú kresťania a americkí občania,“ podotkla.

Nemecký eurokomisár Günther Oettinger (CDU) je presvedčený o tom, že Trumpov postup výrazne škodí americkej ekonomike. Právny štát by podľa neho nemal postupovať príliš prekvapivo, inak stráca dôveru, podotkol tiež.