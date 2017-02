Holandskí poslanci pootvorili dvere legálnemu pestovaniu a predaju marihuany

Pokiaľ by tento zákon prešiel aj hornou komorou holandského parlamentu, ukončil by sa tým právny paradox, ktorý v súvislosti s predajom a nákupom hašišu a marihuany trvá v tejto krajine už dlhodobo.

Nákup malého množstva marihuany z na to určených tzv. coffeeshopov je v Holandsku možný, pestovanie a následný predaj marihuany do týchto obchodov je však ilegálny.

Poslanci predložený návrh schválili v pomere 77 ku 72 hlasom. Pokiaľ by takýto zákon prijala aj horná komora parlamentu, mali by coffeeshopy možnosť získavať marihuanu a hašiš od svojich dodávateľov legálne a nemuseli by sa spoliehať na pochybných predajcov. Úspech návrhu v Senáte je však podľa stanice BBC otázny.

Napriek neistej budúcnosti tohto zákona považujú podnikatelia z daného odvetvia dnešné hlasovanie za pozitívny krok. „Pre trh coffeeshopov je to dobrá správa, pretože sa ním konečne – pokiaľ ho schváli prvá komora – skončia mnohé aktivity, ktoré nemôžeme realizovať riadnym a transparentným spôsobom,“ povedal pre agentúru AP predseda zväzu holandských coffeeshopov Joachim Helms.