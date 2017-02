Orbán sa vyhol porážke v referende o usporiadaní OH v Budapešti

V stredu večer sa na stiahnutí kandidatúry dohodol maďarský premiér Viktor Orbán s primátorom metropoly a šéfom národného olympijského výboru.

Orbán, náruživý športový fanúšik a otec idey budapeštianskej olympiády, sa tak vyhol črtajúcej sa prehre v referende, ktoré si vynútila úspešná petičná akcia. V nej nové politické hnutie mladých intelektuálov Momentum, ktoré má zatiaľ iba 150 členov, za mesiac vyzbieralo vyše štvrťmilióna podpisov v radoch Budapešťanov, bezmála dvojnásobok počtu, aký potrebovalo na vypísanie mestského plebiscitu.

Olympijské logo Budapešti sa do stredy týčilo na dunajskom nábreží na pozadí so sídlom parlamentu. Propagačné materiály odvtedy miznú z ulíc maďarskej metropoly. Autor: Reuters, LASZLO BALOGH

Jeho aktivistom, ktorí čelili neraz aj fyzickým útokom, sa podarilo presvedčiť ľudí, že o tom, či sa miliardy eur majú minúť na svetový športový sviatok s rizikom, že nemalé sumy skončia vo vreckách skorumpovaných politikov, alebo tieto peniaze pôjdu na školstvo, zdravotníctvo a zlepšenie sociálneho postavenia obyvateľstva, by mala rozhodovať verejnosť a nielen hŕtska mocných.

Postoj k usporiadaniu OH sa zmenil

Nálady v spoločnosti, ktorej rozhodujúca časť ešte vlani olympijskú kandidatúru Budapešti podporovala, sa radikálne zmenili. Podľa prieskumu, ktorého výsledky včera zverejnil denník Magyar Nemzet, až 63 percent Budapešťanov si neželá, aby ich mesto hostilo hry s piatimi kruhmi. Celoštátne tvorí tábor odporcov olympiády vyše 59 percent, proti sa v prieskume ústavu Iránytű vyslovila aj takmer tretina voličov vládneho Fideszu. Na referende, ktorého konanie označila za potrebné viac ako trojpätinová väčšina opýtaných, sa bezmála 60 percent chystalo zúčastniť.

Veľmi sa tešíme, že 266-tisíc ľudí povedalo, že chcú vyjadriť svoj názor a vziať tak do rúk vlastný osud. Je to koncentrát všetkej nespokojnosti a túžby po aktivite. András Fekete-Győr, predseda hnutia Momentum

Svoj názor však v hlasovacích miestnostiach nebudú môcť vyjadriť. Orbán totiž pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, ku ktorým jeho Fidesz smeruje znova ako neohrozený favorit, porážku v referende ani v najmenšom nemôže potrebovať. Nie je to po prvý raz, čo ako obratný politik pred hroziacou neprekonateľnou prekážkou zatrúbil na ústup. Rovnako vlani, keď opoziční socialisti vyzbierali dostatočné množstvo podpisov na vypísanie referenda o zrušení vládneho zákazu nedeľného maloobchodného predaja, nenechal vec dospieť k hlasovaniu a nepopulárne nariadenie radšej ešte pred ním zrušil. Ešte predtým podobne cúvol pred masovými protestmi a zrušil plánované zdanenie internetu.

Zbabelý Orbán

Momentum, hnutie politických sirôt, ako samo seba označuje pre svoje sklamanie nielen zo súčasnej vlády, ale celej poprevratovej elity, považuje stiahnutie kandidatúry bez referenda za zbabelý úskok Orbánovho kabinetu. „Jedno naše oko plače a druhé sa smeje,“ citoval predsedu hnutia Andrása Fekete-Győra portál Index.hu.

„Veľmi sa tešíme, že 266-tisíc ľudí povedalo, že chcú vyjadriť svoj názor a vziať tak do rúk vlastný osud. Je to koncentrát všetkej nespokojnosti a túžby po aktivite, aká je dnes pre Maďarsko príznačná. Smutní sme však preto, že ľudí nevypočuli. O stiahnutí kandidatúry rozhodol úzky okruh troch ľudí. Je to zrada voči tým, ktorí nezávisle od toho, či si olympiádu želali alebo nie, chceli diskutovať o krajine, v akej by radi žili. Zo strany Viktora Orbána je to zbabelosť a bezočivosť,“ vyhlásil líder hnutia, pre ktoré úspešná petičná akcia bola výbornou reklamou pred budúcoročnými voľbami.

Momentum sa teraz chystá otvoriť ďalšiu citlivú otázku – lustrácií bývalých spolupracovníkov komunistickej štátnej bezpečnosti, ktorej sa doteraz úspešne vyhýbal Fidesz i opoziční socialisti.

Ľavica znova zradila národ

Politické škody vyplývajúce z vynúteného stiahnutia olympijskej kanidatúry sa vláda pokúsila minimalizovať zvalením viny na opozíciu. Provládny denník Magyar Hírlap včera o konci olympijského sna informoval pod palcovým titulkom: „Ľavica znova zradila národ“. Podobne vyznieva aj vládne uznesenie, ktoré budapeštianskej radnici odporúča vzdať sa kandidatúry.

„Usporiadanie olympiády je národná záležitosť, k presadzovaniu ktorej je potrebná zhoda,“ píše sa v dokumente, ktorý tvrdí, že táto zhoda medzi vedením krajiny a stranami v čase podania prihlášky existovala, v posledných mesiacoch ju však opozícia porušila. „Z národnej záležitosti sa tak stala stranícka,“ píše sa v uznesení vlády, podľa ktorej stiahnutie kanditatúry umožní zabrániť strate prestíže krajiny.