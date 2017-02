Čech, ktorý chcel bojovať za Islamský štát, putuje do väzenia

Podľa obžaloby 22-ročný Jan Silovský konvertoval na islam a následne sa v roku 2015 rozhodol vstúpiť ako bojovník do radov IS v Sýrii.

Dostal sa však len do Istanbulu, kde ho zadržali ešte počas kontroly na letisku. V jeho mobile sa totiž našli videá Islamského štátu. Následne bol deportovaný späť do ČR. Tam ho ako vôbec prvého Čecha súdili pre úmysel pridať sa k teroristickej organizácii IS.

Krajský súd v Plzni poslal Silovského na tri roky a tri mesiace do väznice s najmiernejším režimom. Zobral pritom do úvahy poľahčujúce okolnosti, medzi ktoré zahrnul psychické problémy obžalovaného, jeho priznanie i predchádzajúcu bezúhonnosť.

Obžaloba poukazovala na potenciálnu nebezpečnosť konania Silovského a požadovala udelenie štvorročného nepodmienečného trestu a ochrannú psychiatrickú liečbu.

Obhajca naopak žiadal stiahnutie obžaloby, pričom argumentoval tým, že jeho mandant trpiaci psychickými problémami sa činu dopustil v stave zníženej príčetnosti. Svoje konanie už medzitým oľutoval a zmenil postoje k IS. Sám obžalovaný tvrdil, že v Sýrii nechcel nikoho zabiť; túžil len po tom, aby bol sám zabitý a dostal sa do neba, podobne ako islamskí bojovníci.

Podľa znalcov trpí Silovský schizoidnou poruchou osobnosti. Pôvodne mu hrozilo 12–20 rokov väzenia alebo dokonca výnimočný trest.