Kima zabili zakázanou zbraňou

Kim Čong-nama zavraždili v čase, keď sa chystal na odlet na Macao, kde žil už tri roky. Ešte 13. februára sa stal obeťou útoku dvoch žien s malajzijskými a vietnamskými dokumentmi totožnosti. Obe skončili za mrežami vyšetrovacej väzby.

Čo je VX? Ide o prudko jedovatú, číru alebo mierne žltkastú látku. Nemá chuť ani zápach. Do tela preniká cez kožu a smrť dokáže spôsobiť už jediný miligram. Obeť najprv pociťuje nevoľnosť a následne sa dostaví ochrnutie dýchania. Smrť nastáva do niekoľkých minút. Použitie VX zakazuje medzinárodná Dohoda o chemických zbraniach z roku 1993.

Polícia celkove zatkla štyri osoby a podozrivými sú aj druhý tajomník veľvyslanectva KĽDR v Kuala Lumpure a pracovník severokórejských aerolínií Air Koryo. Všeobecne sa to považuje za stopu vedúcu k organizátorom vraždy. Pchjongjang však od začiatku odmieta akúkoľvek účasť na násilnej smrti.

„Po útoku sa Kim Čong-nam sťažoval na bolesti hlavy. Pri prevoze do nemocnice zomrel,“ informovali deň po útoku policajné zdroje. Na videu v sociálnych sieťach vidieť, ako jedna zo žien pristupuje zozadu k prekvapenému mužovi a niečo mu vstrekuje do tváre. Vzápätí sa Kim Čong-nam sťažuje policajtom, ktorí ho následne sprevádzajú do priestorov letiskovej kliniky. Aj zdravotníkom ešte stihol povedať, že naňho zaútočili sprejom s chemickou látkou.

Podľa viacerých zdrojov Kim Čong-nama, najstaršieho syna bývalého vodcu Kim Čong-ila, považovali niekoľko rokov za jeho nástupcu. Mal však povesť hráča v kasínach a povaľača a bol dlhodobo pieskom v očiach vlády v Pchjongjangu, ktorá naňho vraj poľovala posledných päť rokov.

Telo zavraždeného v piatok ešte formálne neidentifikovali, pretože sa neprihlásil nik z rodiny. KĽDR odmietla žiadosť o zaslanie vzoriek DNA príbuzného a je proti pitve. Na druhej strane žiada bezodkladné vydanie tela a vyhlásila, že „vyšetrovanie vraždy je plné pochybností“.

Prípady severokórejského zabíjania Smrť Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského lídra Kim Čong-una, je posledným prípadom z dlhého zoznamu vrážd a pokusov o vraždu, ktoré sa pripisujú agentom nepolepšiteľného režimu v Pchjongjangu. 1968: Severokórejské komando sa pokúsilo zavraždiť juhokórejského prezidenta Pak Čong-huia, ale zastavili ho 100 metrov od sídla hlavy štátu.

Severokórejské komando sa pokúsilo zavraždiť juhokórejského prezidenta Pak Čong-huia, ale zastavili ho 100 metrov od sídla hlavy štátu. 1974: Sympatizant Severnej Kórey vystrelil na Pak Čong-huia, keď mal prejav počas osláv dňa nezávislosti. Guľky ho minuli, ale zabili jeho ženu.

Sympatizant Severnej Kórey vystrelil na Pak Čong-huia, keď mal prejav počas osláv dňa nezávislosti. Guľky ho minuli, ale zabili jeho ženu. 1983: Výbuch bomby severokórejských agentov v Barme zabil 21 ľudí, ale juhokórejského lídra Čon Tu-hwana nezasiahol.

Výbuch bomby severokórejských agentov v Barme zabil 21 ľudí, ale juhokórejského lídra Čon Tu-hwana nezasiahol. 1987: Pri explózii bomby v juhokórejskom lietadle zahynulo 115 osôb. Severokórejskú agentku Kim Hjon-hi (hore) neskôr zatkli v Bahrajne, jej mužský komplic spáchal samovraždu.

Pri explózii bomby v juhokórejskom lietadle zahynulo 115 osôb. Severokórejskú agentku Kim Hjon-hi (hore) neskôr zatkli v Bahrajne, jej mužský komplic spáchal samovraždu. 1996: Juhokórejského konzula Čve Tok-kina zabili vo Vladivostoku. Malo ísť o odplatu za smrť 25 Severokórejčanov slúžiacich v ponorke.

Juhokórejského konzula Čve Tok-kina zabili vo Vladivostoku. Malo ísť o odplatu za smrť 25 Severokórejčanov slúžiacich v ponorke. 1997: Severokórejského prebehlíka Ji Han-jonga (bratranca Kim Čong-nama) zastrelili v Soule zrejme severokórejskí útočníci.

Severokórejského prebehlíka Ji Han-jonga (bratranca Kim Čong-nama) zastrelili v Soule zrejme severokórejskí útočníci. 2010: Južná Kórea zatkla dvoch agentov Severnej Kórey, ktorý chceli zabiť dôležitého dezertéra Hwang Jang-jopa.

Južná Kórea zatkla dvoch agentov Severnej Kórey, ktorý chceli zabiť dôležitého dezertéra Hwang Jang-jopa. 2013: Čang Song-tchek (strýko Kim Čong-una, po ňom druhý najvplyvnejší človek) bol obvinený zo zrady a popravili ho.

Čang Song-tchek (strýko Kim Čong-una, po ňom druhý najvplyvnejší človek) bol obvinený zo zrady a popravili ho. 13. február 2017: Kim Čong-nam zomrel po otrávení na letisku v Kuala Lumpure. Južná Kórea pripisuje vraždu Pchjongjangu.

Zatiaľ čo polícia zisťuje, ako sa nebezpečná látka dostala do priestorov terminálu, odborníci v piatok pokračovali v dekontaminácii celého letiska. V tejto súvislosti juhokórejskí analytici tvrdia, že program KĽDR týkajúci sa výroby chemických zbraní sa zameriava hlavne na výrobu sarínu a práve na VX. A to je jeden z dôvodov, prečo Soul oslovil amerického senátora Johna McCaina, šéfa výboru pre ozbrojené sily.

„Nedávna vražda Kim Čong-nama, ako aj násilná smrť Čang Sung-taeka (strýko svereokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorého popravili v roku 2013 – pozn. red.) dokazujú krutosť severokórejského režimu,“ pripomenul šéf parlamentného výboru pre bezpečnosť Kim Jong Vu z v žiadosti adresovanej McCainovi. Podľa agentúry Yonhap Soul žiada uznať KĽDR ako štát sponzorujúci terorizmus.