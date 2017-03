Britský minister pre brexit: EÚ je dobrý projekt

Povedie to k štartu rokovaní o brexite. Proces vystúpenia Británie by sa mal stihnúť za dva roky. Je však otázne, či to tak naozaj bude.

"Áno,“ odpovedal Davis v piatok na tlačovej konferencii na otázku, či do konca mesiaca Londýn bude informovať Európsku úniu o začatí rokovaní o vystúpení. Tento termín sľúbila britská premiérka Theresa Mayová. V posledných dňoch však nad ním visel malý otáznik. V stredu totiž Snemovňa lordov zaviazala vládu, aby predložila zákon, ktorý zaručí práva občanov EÚ už žijúcich v Británii. Je však pravdepodobné, že dolná komora britského parlamentu tento legislatívny dodatok k zákonu o brexite rýchlo odmietne. Mayová tak čoskoro spustí článok 50. Britské médiá špekulujú o 15. marci.

Výhody a nevýhody

Rokovania o rozchode však budú nesmierne náročné vo všetkých oblastiach. "Je nám ľúto, že došlo k rozhodnutiu o brexite, ale absolútne ho rešpektujeme,“ povedal na tlačovej konferencii s Davisom slovenský premiér Robert Fico. "Slovensko má silný európsky záujem na tom, aby sa rozhovory medzi Britániou a EÚ neskončili tak, že Británia bude mať z toho len výhody a únia len nevýhody. Mohlo by to povzbudiť ďalších v iných krajinách, aby organizovali podobné referendá, čo by viedlo k destabilizácii EÚ,“ uviedol predseda vlády.Podľa Fica Slovensko chce dobré vzťahy s Britániou, ktoré sú založené aj na dôležitých ekonomických kontaktoch, akou je investícia automobilky Jaguar. "Náš národný záujem nás však núti zaujímať sa aj o osud občanov Slovenska, ktorí dnes žijú, pracujú a študujú v Británii. Nechceme, aby ich brexit akýmkoľvek spôsobom poškodil,“ povedal Fico. "Beriem však férovo do úvahy, že pokiaľ ide o ľudí, ktorí do Británie ešte len prídu, tak budú čeliť istým limitom,“ vyhlásil premiér.

Davis na Slovensku chvíľami ani neznel ako niekto, kto ešte nedávno bojoval proti EÚ všetkými možnými spôsobmi. "Vidíme samých seba ako dobrých globálnych občanov, ako dobrých európskych občanov. Máme záujem na tom, aby bol výsledok rokovaní dobrý pre obe strany. Pre Britániu aj pre Európsku úniu. Chceme, aby EÚ bola úspešná. Nielen preto, že je to dobrý projekt, ako veríme. Je to aj v našom záujme, aby sme na našich hraniciach mali stabilného, prosperujúceho a politicky efektívneho spojenca,“ povedal minister pre brexit v Bratislave.

Na dobrú dohodu však bude treba dvoch. Či v tomto prípade 28. Slovensko má v Británii okolo 90-tisíc občanov. Preň, ale aj pre mnohé ďalšie štáty strednej a východnej Európy, je jednou z hlavných otázok voľný pohyb osôb a zachovanie ich pracovných a sociálnych práv. Davis nepotvrdil ani nevyvrátil informácie denníka Telegraph, že ich obmedzenie by sa po definitívnom vystúpení Británie týkalo už ľudí, ktorí prídu do krajiny po aktivovaní článku 50.

"Povedal by som, že Slovensko a stredná a východná Európa majú v prípade brexitu záujem na ochrane svojich občanov v Británii, na prístupe na britský trh a na to, aby brexit nevytvoril príliš veľkú dieru v rozpočte EÚ,“ reagoval pre Pravdu Séan Hanley z Fakulty slovanských a východoeurópskych štúdií na University College v Londýne.

Globálni občania

Ako sa bude Británia pri rokovaniach správať? Londýn sa s odchodom z únie ocitol v pozícii, keď potrebuje hľadať spojencov všade, kde sa dá. Premiérka Mayová už navštívila amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pri pohľade na druhú stranu Atlantiku Británia donekonečna opakuje, že neodchádza z Európy, ale iba z EÚ. Aj Davis v Bratislave hovoril o globálnych občanoch. No premiérka Mayová vlani v jasnom ústupku tvrdým euroskeptikom hovorila o tom, že kto je svetoobčanom, nepatrí nikam. Ako to teda je?

"Svetoobčania a napĺňanie úlohy dobrých globálnych občanov znamená minimálne v angličtine dve rôzne veci,“ odpovedal na otázku Pravdy Davis. "Čo sa týka krajiny, tak napĺňanie úlohy dobrých globálnych občanov znamená, že preberáme zodpovednosť za obranu, že pomáhame spojencom s bezpečnosťou, s migráciou a podobne. Nie je to svetoobčianstvo v zmysle 60. rokov minulého storočia,“ uviedol Davis pravdepodobne s narážkou na hnutie hippies.

Kým Británia by chcela otázku voľného pohybu občanov v rokovaniach vyriešiť čo najskôr, zásadnou témou je nastavenie ekonomických a obchodných vzťahov. Davis pripomenul, že britský export do EÚ má hodnotu 230 miliárd eur. Naopak je to dokonca 290 miliárd.

Z Londýna preto znie, že dohoda o obchode by nemala byť až takým problémom a dá sa stihnúť za dva roky. V EÚ o tom zjavne vládnu pochybnosti. No Londýn argumentuje, že existuje spoločný regulačný rámec, na ktorom sa dá stavať.

Neboli to však práve aj regulácie EÚ, proti ktorým bojovali euroskeptici pred referendom? Davis na túto otázky Pravdy vysvetlil, že dohoda o voľnom obchode či ekonomické partnerstvo medzi Britániou a EÚ ponúka výhodu, že už by nemuselo byť nutné do hĺbky sa zaoberať harmonizáciou tovarov, lebo regulácia už existuje. "Chceme však, aby z toho mali prospech všetci. Či Británia, alebo Slovensko,“ uviedol Davis.