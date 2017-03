Tuskovi predĺžili mandát predsedu Európskej rady, rodné Poľsko bolo proti

Tusk bude riadiť vrcholné schôdzky až do konca novembra 2019. „Ďakujem za to, že ste mi držali palce, a za srdečnú podporu. To pomohlo,“ reagoval na znovuzvolenie na twitteri.

Rozhodnutie nie je prekvapením, pre pokračovanie Tuska v existujúcej funkcii sa pri príchode na summit vyslovili v zásade všetci prezidenti a premiéri s výnimkou Szydlovej. Jej vláda navrhla vlastného kandidáta – europoslanca Jacka Saryusza-Wolského – a varovala, že by nemusela súhlasiť s celými závermi vrcholnej schôdzky.

Stretnutím s novým predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim začal vo štvrtok v Bruseli summit Európskej únie. Hlavy štátov a vlád sa budú zaoberať aj otázkami hospodárstva, vonkajšej bezpečnosti či migrácie. Summit sa bude venovať aj situácii na západnom Balkáne.

Podľa informácií zdrojov z dejiska summitu, na ktoré sa odvoláva spravodajská stanica TVN24, k hlasovaniu o osobe predsedu Európskej rady prakticky nedošlo. Predseda vlády úradujúcej predsedníckej krajiny Únie – Malty – Joseph Muscat, totiž krátko po tom, čo rokovaciu sieň opustil Tusk, oslovil kolegov, či niekto má námietky voči znovuzvoleniu doterajšieho predsedu Európskej rady. Jediným, kto zdvihol ruku, bola následne poľská premiérka, ktorá si už skôr ako jediná vzala slovo. Tusk sa tak po chvíli mohol vrátiť do rokovacej siene a hlasovanie o jeho budúcnosti už fakticky nebolo potrebné, informovala TVN24.

Donald Tusk má podporu väčšiny krajín, Poľsko je stále proti

Nemecko podporí predĺženie mandátu súčasného predsedu Európskej rady Donalda Tuska. Pri príchode na summit Európskej únie v Bruseli to dnes povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová. Podporu mu pred začiatkom rokovaní Európskej rady vyjadrila tiež rada ďalších krajín vrátane Francúzska, Maďarska, Malty i Česka. Podľa poľskej premiérky Beaty Szydlovej ale prípadné Tuskove zvolenie podkopáva jednotu Európskej únie.

„Nemecko podporí znovuzvolenie, predĺženie (mandátu) Donalda Tuska,“ povedala kancelárka. Pre Tuskove pokračovanie na čele summitov EÚ sa pri príchode jednoznačne vyslovil aj francúzsky prezident François Hollande. Zdôvodnil to potrebou kontinuity, súdržnosti a stability. „Preto si myslím, že by mal zostať predsedom Európskej rady,“ poznamenal s tým, že okrem jednej krajiny sú všetci ostatní pre rovnaké riešenie.

Premiér Malty Joseph Muscat, ktorý bude diskusiu o Tuskovi riadiť, pri príchode uviedol, že jeden štát môže byť proti, ale nemôže rozhodnutie blokovať. „Sú veľmi jasné pravidlá a procedúry, podľa ktorých sa budeme riadiť,“ vyhlásil. Zabezpečiť ale chce, že všetci dostanú príležitosť dať svoju pozíciu najavo.

Szydlová: Ide o princípy

„Donald Tusk ním bude (predsedom Európskej rady),“ uviedol tiež maďarský premiér Viktor Orbán. Podľa skorších informácií médií bolo Maďarsko ako jediné ochotné podporiť protikandidáta poľskej vlády Jacka Saryusz-Wolského. „Ctíme svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v EPP (Európskej ľudovej strane), aj keď chápeme problémy Poľska v súvislosti s kandidatúrou (Tuska),“ dodal Orbán.

Poľská premiérka Szydlová, ktorej vláda chce predĺženiu mandátu Donalda Tuska zabrániť, uviedla, že jeho prípadné znovuzvolenie proti vôli jeho domovskej krajiny podkopáva jednotu Európskej únie. „Nič by nemalo byť rozhodnuté bez nášho súhlasu. Dnes by v tejto budove bolo dobré pripomenúť hlavný princíp, na ktorom je spoločenstvo postavené. Ja to urobím,“ vyhlásila Szydlová.

„Neexistuje žiadna dohoda, že nebude vypočutý členský štát, ktorý má iný názor. Ide o princípy. Ten, kto túto zásadu nerešpektuje, nebuduje jednotu, ale nejednotu,“ uviedla tiež Szydlová.