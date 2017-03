Pápež sa stretol s lídrami EÚ. Vyzval ich na solidaritu a jednotu

Pápež tak urobil počas dnešnej audiencie vo Vatikáne, na ktorej prijal v predvečer výročia lídrov jednotlivých členských krajín a hlavných inštitúcií EÚ.

Solidarita je podľa pápeža najúčinnejším prostriedkom proti moderným formám populizmu, nesmie však pozostávať len zo slov. „Solidarita nie je len dobrý úmysel. Vyznačuje sa konkrétnymi činmi,“ zdôraznil pápež s tým, že populistické prúdy sú naopak „plodmi egoizmu“.

„Návrat do Ríma po 60 rokoch nesmie byť len obyčajnou cestou do minulosti,“ pokračoval František. Dodal, že EÚ by nemala byť vnímaná len ako súbor „pravidiel“ vychádzajúcich s ekonomických a finančných potrieb, ale aj ako spôsob života založený na spoločných hodnotách a ideáloch. Ich strata totiž vytvára „živnú pôdu pre všetky formy extrémizmu“, varoval najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi.

„Ste povolaní k tomu, aby ste razili cestu novému európskemu humanizmu,“ apeloval pápež na prítomných lídrov. Únia podľa neho musí spojiť sily pri investovaní do rozvoja, pri tvorbe pracovných miest, ako aj zabezpečení primeraných platov a dôstojných životných podmienok pre všetkých občanov.

S pápežom Františkom sa stretol aj slovenský premiér Robert Fico. Autor: SITA, Alessandra Tarantino

Pápež sa na dnešnom stretnutí prejavil nielen ako podporovateľ EÚ, ktorej vznik priniesol „najdlhšie obdobie mieru za posledné storočia“, ale aj ako zástanca práv utečencov, ktorých prílevu Európa v posledných rokoch čelí. Imigračná kríza podľa neho nemôže byť riešená spôsobom, akoby bola „iba numerickým alebo ekonomickým problémom či otázkou bezpečnosti“.

Na audiencii boli prítomní prezidenti alebo premiéri všetkých členských krajín EÚ s výnimkou Británie, ako aj predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Prítomní lídri sa nechali odfotografovať s pápežom vo vatikánskej Sixtínskej kaplnke, pričom pozadie tvorila Michelangelova freska „Posledný súd“, zobrazujúca koniec sveta. Agentúra AP v tejto súvislosti poukazuje na úvahy o možnom konci EÚ, na čo by pri jej zrode pred 60 rokmi takmer nikto nepomyslel.

Lídri EÚ sa zišli v Ríme v predvečer neformálneho summitu pri príležitosti 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv. Vyvrcholením sobotňajšieho stretnutia bude prijatie spoločnej deklarácie o budúcom smerovaní Únie.