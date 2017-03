Francúzsky expremiér Valls podporí vo voľbách Macrona

Valls to uviedol v stredu vo vysielaní spravodajskej televízie BFMTV.

Na otázku, či by hlasoval za Macrona, Valls odpovedal kladne. „Áno, pretože sa domnievam, že by sme nemali dovoliť žiadne ohrozenie republiky, budem hlasovať za Emmanuela Macrona,“ vyhlásil Valls, ktorý však súčasne uviedol, že toto jeho rozhodnutie nie je prejavom spojenectva, ale zodpovednosti.

Manuel Valls (vľavo) Emmanuel Macron na fotografii z marca 2016 ešte ako členovia francúzskeho kabinetu. Valls zastával post premiéra, Macron bol ministrom financií. Autor: Reuters, PHILIPPE WOJAZER

Valls prehral s Hamonom

Spresnil, že ho prijal vzhľadom na „morálny kolaps kandidatúry Francoisa Fillona, krízu ľavice a marginalizáciu nášho kandidáta Benoita Hamona“.

Samotný Valls vyšiel ako porazený z druhého kola primárok vládnucej Socialistickej strany. Oficiálnym kandidátom socialistov sa stal exminister školstva Benoit Hamon, ktorý je však v predvolebných prieskumoch až na piatom mieste.

Medzičasom sa už Macron vo vysielaní rozhlasovej stanice Europe 1 poďakoval Vallsovi za jeho podporu a ubezpečil ho, že bude „garantom nových tvárí a postupov v politike“.

Zmena postojov

Valls pritom ešte pred dvoma týždňami dementoval správy francúzskych médií, že chce podporiť Macronovu kandidatúru. Rovnako odmietol podporiť aj svojho spolustraníka Hamona. V rozhovore pre francúzsky týždenník Paris Match z 14. marca Valls vyhlásil, že „nemôže podporiť Benoita Hamona, pretože nevzbudzuje nadšenie“.

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý na objednávku spoločnosti France Télévisions a rozhlasovej stanice Radio France urobil a v utorok zverejnil inštitút Ipsos-Sopra Steria by prvé kolo volieb vyhrala Le Penová so ziskom 25 percent hlasov. Macron by skončil na druhom mieste s 24 percentami.

Tretie miesto patrí kandidátovi konzervatívcov Francoisovi Fillonovi (18%). Štvrtý by skončil kandidát krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon (14%) nasledovaný Hamonom s 12 percentami.

Francúzske prezidentské voľby sa budú konať v dvoch kolách – 23. apríla a 7. mája.