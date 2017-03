Nad Ankarou sa viditeľne neblýskalo, hromy nebili

Pritom Turecko je kľúčovým spojencom USA v NATO. Na atmosfére medzi oboma štátmi nepridalo ani návšteve predchádzajúce upozornenie amerického rezortu diplomacie adresované Američanom. Podľa dokumentu mali by sa, „ak to nie je nevyhnutné, dočasne vzdať cestovania do Turecka pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu“.

„A to všetko na pozadí hlavného cieľa, ktorým je pripravovaná operácia v záujme vytlačenia tzv. Islamského štátu z mesta Rakká, metropoly moslimských teroristov,“ pripomenul portál Hlasu Ameriky. Potvrdil to napokon aj turecký Hürriyet Daily News, ktorý navyše nezabudol konštatovať, že Washington roky otvorene podporuje kurdskú Stranu demokratickej únie (PYD). Ako by to nestačilo, bola tu aj stále je žiadosť o vydanie opozičného kazateľa v dobrovoľnom americkom exile Fethullaha Gülena.

„Po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA sa Turecko pokúsilo ovplyvniť nové vedenie v Bielom dome s cieľom prerušiť kontakty Washingtonu so sýrskymi Kurdmi v PYD. S organizáciou, ktorú Ankara považuje za teroristickú,“ upozornil Sinan Ulgen, bývalý turecký diplomat, ktorý práve tento problém považuje za kľúčový vo vzťahoch USA – Turecko.

Podľa politológa Ankara s veľkou nechuťou prijala zvolenie Trumpa, ktorý sa doteraz nerozhodol, či bude, alebo nebude podporovať sýrskych Kurdov, ktorí tvoria hlavnú údernú silu bojujúcu proti Islamskému štátu a útočia na strategické mesto Rakká. Ako v tejto súvislosti pripomínajú viaceré zdroje, zatiaľ čo sa Trump „nerozhýbal“, americká podpora získala na obrátkach bez ohľadu na to, čo si o tom myslia v Ankare. Turci sa vraj včera pokúšali od Tillersona „vypáčiť“ garanciu, že Kurdi stiahnu svoje úderné sily po útoku na Rakká. Jediné, čo sa však dalo od Washingtonu očakávať v záujme upokojenia Ankary, bolo možné vytvorenie tzv. bezpečnostných zón. Oblastí, do ktorých sa budú môcť uchýliť utečenci, čo je jedna z hlavných požiadaviek Turkov.

Potvrdzovali by to aj slová hovorcu amerického rezortu diplomacie pred návštevou Tillersona: „Sme za vznik zón v pohraničí našich spojencov, do ktorých by smerovala humanitárna pomoc, ale hlavne utečenci.“ Zároveň potvrdil odhodlanie USA udržať v oblasti zastavenie paľby. „Chceme v tomto smere podporiť iniciatívu Turecka, o ktorej sa hovorilo s Rusmi a ďalšími účastníkmi rokovaní v Astane,“ dodal hovorca rezortu diplomacie USA citovaný agentúrou TASS.

„Sotva však niekoho prekvapí, ak sa USA spoja PYD v boji o Rakká. Je to to isté, ako pozorovať haváriu vlaku v spomalenom zábere. Všetci vidia, kam to smeruje,“ cituje Hlas Ameriky bývalého vysokopostaveného tureckého diplomata Ajdyna Selchena. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že pred možnou návštevou Recepa Erdogana vo Washingtone sotva Ankara priveľmi tlačila na pílu počas rokovaní Rexa Tillersona s najvyššími predstaviteľmi krajiny polmesiaca.