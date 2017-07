Malý Dunaj vydal Kristínu, rieky môžu neplavcov zradiť

Štyri dni trvalo pátranie po 15-ročnej Kristíne, ktorá sa v pondelok nevynorila nad hladinu Malého Dunaja pri vodnom mlyne v Tomášikove. Osudným sa jej stalo kúpanie so sestrou a náhradnou matkou. Rieky sú podľa odborníka najnevhodnejším miestom na to, aby sa tam začiatočníci učili plávať.

Telo mladého dievčaťa našli vo štvrtok asi okolo šiestej hodiny večer, približne 300 metrov od miesta nehody. „Ide o nezvestnú Kristínu,“ potvrdila trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Jej totožnosť potvrdili aj jej príbuzní.

Okrem Kristíny sa mali vo vode topiť aj ďalšie dve ženy. Ich životy však zachránila duchaprítomnosť 42-ročného muža, ktorý v blízkosti nešťastia kosil trávu a počul ich volanie o pomoc.

„Skočil rýchlo do vody a zachránil jednu zo sestier spolu s matkou. Druhé dievča však už vytiahnuť nedokázal, pretože bol sám vysilený,“ priblížil v utorok pre denník Pravda starosta obce Tomášikovo Zoltán Horváth.

Potvrdil, že nešlo o miestnych ľudí ani o vodákov. „Pri mlyne boli asi tretí- či štvrtýkrát, pretože sa im to miesto páčilo,“ prezradil. Voda je podľa neho bezpečná pre splav i pre turistov. „Neviem, či sa kúpali tam, kde sa nemalo. Dievčatá asi nevedeli dobre plávať,“ poznamenal, narážajúc pritom na informácie, že sa to ešte len učili.

Ideálne je, ak sa neplavci zveria do rúk odborníkov. „Kurzy plávania prebiehajú v kontrolovaných podmienkach pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov,“ zdôrazňuje tréner plávania a inštruktor plaveckých kurzov z bratislavskej Plaveckej akadémie Patrik Fiala.

Nie každý však kurz chce alebo si môže dovoliť. Mnohí sa naučili plávať práve počas letných prázdnin strávených pri vode. „Rodičia by mali vedieť odhadnúť svoje schopnosti, aby dieťa naučili správnym návykom,“ pripomína Fiala.

Odporúča začať v bazénoch pod dozorom plavčíka, ktorý môže v prípade núdze okamžite zasiahnuť. „V začiatkoch, keď sa dieťa ešte len zoznamuje s vodou, je vhodná aj malá plytká vodná plocha,“ hovorí.

Neskôr, pri prvých plaveckých pohyboch s väčším nárokom na priestor, sa z bazénov môžu presunúť napríklad na jazero. „Ideálne je voliť takú stojatú vodu, kde dieťa dočiahne na dno, kde je priestor, aby si oddýchlo, a ktorú človek pozná,“ podotýka Fiala. Úplne nevhodným miestom pre začiatočníkov sú podľa neho rieky a vodné plochy, kde voda vytvára prúdenie.

Pri deťoch možno použiť nafukovacie rukávy. „Najmä vtedy, ak si rodič nie je istý sám sebou či podmienkami. Aj na kurzoch používame v prvom štádiu plávania pomôcky. Vhodné sú však len do určitej fázy a treba vedieť, kedy ich nahradiť, aby dieťa robilo pokroky,“ prízvukuje Fiala.

Každý, kto sa začína učiť plávať, by sa mal najskôr s vodou zoznámiť. „Musí sa naučiť plynulo ponárať a robiť aktívne výdychy pod vodou. To je úplný základ, bez ohľadu na vek,“ pridáva plavecký tréner. „U neplavcov je najväčším problémom to, že vdýchnu vodu a začnú panikáriť,“ dopĺňa inštruktor plávania.

Plavecké kurzy využívajú rodičia detí hlavne pred letným obdobím. „Je to preto, že chcú, aby sa deti naučili pred dovolenkami plávať. Hodiny plávania prebiehajú raz do týždňa a celý kurz trvá približne tri mesiace. Najväčší záujem je v marci až apríli,“ prezrádza Fiala.

Najrýchlejšie sa na základe jeho skúseností učia malé deti. „Tie staršie a dospelí už majú pred vodou rešpekt, preto je ich výcvik o čosi náročnejší,“ dodáva inštruktor.