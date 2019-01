Jednu obeť si vyžiadal únik oxidu uhoľnatého v Diviakoch nad Nitricou

Únik oxidu uhoľnatého (CO) v rodinnom dome v Diviakoch nad Nitricou (okres Prievidza) si vo štvrtok ráno vyžiadal jednu obeť, ďalšiu osobu museli previezť do nemocnice. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze, potvrdil to hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.