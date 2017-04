Pätica štátov chce brániť dovozu lacných robotníkov

Ako vyhlásil šéf rezortu Ján Richter (Smer), v máji by sa malo uskutočniť stretnutie, na ktorom bude slovenská strana so zástupcami Česka, Poľska, Maďarska a Rumunska rokovať o problematike vysielania pracovníkov na územie iného štátu.

„Budeme mať záujem spoločne prijať také opatrenia, ktoré by v značnej miere regulovali komunikáciu, aby sa dodržiavali smernice, zákony, a aby sa neporušovali základné práva vysielaných zamestnancov,“ priblížil vo štvrtok minister. Konkrétne s Maďarskom mieni v tejto oblasti podpísať memorandum o spolupráci. „Bude zahŕňať spoluprácu sociálnych poisťovní, inšpektorátov práce a ministerstiev ako takých,“ naznačil jeho obsah.

Memorandum zabezpečí, že informácie z maďarského inšpektorátu práce bude môcť slovenský inšpektorát získať do 48 hodín, kým doteraz na to bola lehota až 30 dní. Takisto údaje medzi sociálnymi poisťovňami oboch krajín budú dostupné priamou komunikačnou linkou. A preveria sa tiež kroky agentúr, ktoré nekorektne, cez filiálky vytvorené v Maďarsku, privážajú na Slovensko ľudí napríklad zo Srbska či Rumunska.

Minister naďalej odmieta plošný dovoz pracovnej sily zo štátov mimo Európskej únie. „Sme tomu prístupní len individuálne pri jednotlivých spoločnostiach a profesiách,“ uviedol. V súvislosti s pretrvávajúcimi sťažnosťami firiem, že na Slovensku už nevedia nájsť kvalifikovaných domácich zamestnancov, vyjadril presvedčenie, že voľnej pracovnej sily je tu ešte dosť. "Stále máme 148-tisíc evidovaných nezamestnaných so stredným odborným vzdelaním. Ľudia majú potrebné vzdelanie, len je s nimi nutné pracovať,“ zdôraznil.

Sociálny rezort plánuje aj stretnutie s predstaviteľmi automobilky Jaguar Land Rover, aby spoznal jej požiadavky a potreby, čo sa týka pracovných síl. Ako povedal generálny riaditeľ Ústredia práce Marián Valentovič, záujem zamestnať sa v automobilke prostredníctvom zaslania životopisu prejavilo vyše 40-tisíc ľudí. Firma sa s nimi momentálne kontaktuje.

O prácu v Jaguari sa tiež uchádzajú slovenskí občania pracujúci v súčasnosti v závode Audi v maďarskom Györi. „Viacerí z nich prejavili záujem vrátiť sa na Slovensko. Sú to skúsení ľudia. Bol by som veľmi rád, aby sme týmto Slovákom umožnili sa vrátiť,“ dodal minister.

Celkovo sa situácia na slovenskom trhu práce ďalej vyvíja priaznivo. Miera nezamestnanosti klesla v marci už na 8,04 percenta a oproti tohtoročnému februáru poklesla o ďalších 0,35 percentuálneho bodu. Medziročne sa dokonca znížila o 1,85 percen­tuálneho bodu.

Ako vyzdvihol Valentovič, situácia sa opäť zlepšila aj vo všetkých kategóriách znevýhodnených uchádzačov o prácu. V marci napríklad z evidencie odišli takmer tri tisícky mladých do 29 rokov, vyše dve tisícky nezamestnaných nad 50 rokov aj viac ako štyri tisícky ľudí, ktorí boli bez práce viac ako rok.

Ako doplnil Richter, sľubný je tiež vývoj v prípade extrémne dlhodobo nezamestnaných. „Viac ako tretina z tých, ktorí sa za uplynulý rok zamestnali, bola na úradoch práce evidovaná viac ako štyri roky,“ vyčíslil. Konkrétne podľa neho z evidencie v marci ubudlo ďalších 1 335 takýchto osôb. Efektívne, pokračoval minister, sú v tomto smere aj projekty na podporu zamestnávania, cielene zamerané na najrizikovejšie skupiny.

„V minulom mesiaci bol spustený projekt, ktorý sa týkal 12 znevýhodnených okresov, vo výške 50 miliónov eur. Máme maximálny záujem, aby nielen ubudol počet ľudí v evidencii, ale aby sa aj vytvorili nové pracovné miesta v samotných okresoch,“ skonštatoval.

Nezamestnanosť klesá úmerne so zvyšovaním zamestnanosti, čo podľa Richtera dokazuje dobrý trend. Napríklad Sociálna poisťovňa evidovala za minulý mesiac zvýšenie počtu pracovných miest o 14-tisíc. Aktuálne podľa neho pracuje už o 30-tisíc ľudí viac, ako v historicky najlepších mesiacoch, ktorými boli september a október 2008.

V súčasnosti sú v krajine iba tri okresy, kde nezamestnanosť prekračuje hranicu 20 percent. „Očakávam, že v priebehu dvoch mesiacov ostane už len jeden okres, a to Rimavská Sobota, kde budeme mať záujem urobiť všetko pre to, aby sa stav zlepšil, aby sme do konca roka už nemali okres, ktorý by mal vyše 20-percentnú nezamestnanosť,“ uzavrel minister.