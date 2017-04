Kritickú noc majú ovocinári za sebou

Na väčšie poškodenia, ktoré by mali významný vplyv na úbytok úrody, to podľa prezidenta Ovocinárskej únie SR Mariána Vargu nevyzerá. „Zatiaľ sa neozvali všetci. Až neskôr ovocinár uvidí, či nejaký kvet zamrzol, pretože začne hnednúť,“ vysvetľuje Varga. Presnejšie informácie tak budú až v poobedných hodinách.

Teploty počas uplynulej noci boli podľa neho rôzne, pohybovali sa od –1 do –3 stupňov Celzia. Najmenej zaznamenali –3,4 stupňa Celzia, a to pri zemi. „Podľa toho, v akom je strom vývojovom štádiu, je schopný zniesť teplotu od –0,5 do –1,5 stupňa Celzia. Potom už škody stúpajú,“ podotýka. Niektorí ovocinári hovoria, že z nedele na pondelok mali väčší mráz ako teraz.

Jahody prikrývali netkanou textíliou a v ovocných sadoch sa kúrilo parafínovými sviecami. „Na Slovensko sme doviezli 11 kamiónov. Keďže teploty neboli až také kritické, rozsvietili sme asi 60 percent, lokálne možno aj viac. Zvyšok si nechávame pre ďalšie noci,“ podotkol Varga. Tam kde nebol vietor používali ovocinári aj vyvíjač pary. Pod mrakom pary sa tak teplo z parafínových sviec udrží lepšie.