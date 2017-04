Maďarič: Je nonsens, že úradníci čítajú listy adresované poslancom

Minister kultúry a podpredseda Smeru Marek Maďarič reagoval na to, že poslancom NR SR v parlamente otvárajú listy a čítajú ich. To, že úradník parlamentu rozhoduje, čo sa s listom stane na základe subjektívneho uváženia, je podľa neho nonsens.

Povedal to novinárom pred stredajším rokovaním vlády s tým, že listové tajomstvo je chránené ústavou.

„Je to nonsens podľa mňa, pretože aby nejaký úradník otvoril list adresovaný konkrétnej osobe, prečítal si jeho obsah a na základe svojho subjektívneho uváženia ho dal na spracovanie, to je nonsens,“ povedal Maďarič. Ako dodal, kancelár NR SR Daniel Guspan sa podľa neho zachoval alibisticky, pretože sa odvolal na usmernenie ministerstva vnútra. „To usmernenie, ako som si ho čítal, je úplne v poriadku,“ dodal.

„To, že ministerstvo vnútra usmerňuje, ako sa chovať pri podozrivých zásielkach, je v poriadku. Ale nie je v poriadku vyhovárať sa na takéto usmernenia,“ vyhlásil ďalej Maďarič. Myslí si, že tí úradníci, ktorí toto urobili, by sa mali spamätať a takéto nariadenie v rozpore s ústavou by mali okamžite odstrániť. Pokiaľ ide o odvolávanie predsedu parlamentu Andreja Danka, ministrovi kultúry sa nechce veriť, že by o takomto postupe rozhodol šéf NR SR. „Ja si myslím, že to bola horlivosť úradníka,“ uzavrel.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) otváranie listov poslancom vníma ako priveľkú horlivosť, respektíve tak, že niekto nemal dostatočný cit alebo znalosti pre primeranú proporciu medzi bezpečnosťou a ochranou súkromia.

Matovič obviňuje Danka

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) podľa Igora Maďariča (OĽaNO-NOVA) nariadil otvárať podozrivé zásielky, ktoré prichádzajú poslancom do budovy parlamentu. Vyplýva to z rozhodnutia vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, ktorý ho podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča vydal na pokyn Danka.

V Rozhodnutí na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo siedmeho apríla sa píše, že zamestnanci podateľne sú povinní „otvoriť obyčajné listové zásielky adresované na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba.“

Následne takúto obálku dostane poslanec otvorenú s pečiatkou „Otvorené z bezpečnostných dôvodov“. Ďalej z rozhodnutia vyplýva, že „zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, zamestnanec podateľne nezaeviduje ani nepostúpi adresátovi, ale ich na tri mesiace odloží a po tejto lehote skartuje“.

Kancelária NR SR sa ostro ohradila voči obvineniam Matoviča

Kancelária NR SR ostro vystúpila proti tvrdeniam poslanca Igora Matoviča. Riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková upozornila na to, že ešte minulý rok v novembri NR SR dostala smernicu z ministerstva vnútra, ktorá im presne nariaďuje, ako majú postupovať nielen s listovými, ale aj s inými zásielkami.

Zamestnanci sú preverení a musia dodržiavať listové tajomstvo. O tom, že zamestnanci NR SR musia odkladať zásielky, ktoré majú vulgárny obsah, Čižmáriková uviedla, že sami poslanci si nechceli preberať listy s vulgarizmami a zamestnanci s tým mali problém.