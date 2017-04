V parlamente pozastavili otváranie listov poslancov, Matovič žiada Dankovu hlavu

Vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan pozastavil dve nariadenia Rozhodnutia na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo 7. apríla. Opoziční poslanci vyzvali Andreja Danka, aby pre škandál s listami zo svojej funkcie odišiel do piatka 28. apríla do 12:00 hod, inak budú poslanci iniciovať mimoriadne zasadnutie parlamentu na jeho odvolanie.

Pozastavil nariadenie o „otváraní obyčajných listových zásielok adresovaných na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľov alebo je odosielateľom fyzická osoba“. Rovnako pozastavil nariadenie o ukladaní zásielok, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, bez evidovania a doručenia adresátovi. Tieto mali byť na tri mesiace odložené a po tejto lehote skartované. Vyplýva to z vyhlásenia vedúceho Kancelárie Národnej rady SR Daniela Guspana.

Guspan: Zneužité na politický boj

„ Keďže rozhodnutie, ktoré zabezpečovalo bezpečnosť našim poslancom, bolo zneužité na politický boj, využívam svoje právo vedúceho Kancelárie Národnej rady SR a pozastavujem bod 3 štvrtá odrážka a bod 5," píše sa vo vyhlásení. " „Napriek tomu, že bodom č. 5 sme v dobrom úmysle chceli pomôcť poslancom s poštou s vulgárnym obsahom, realizácia tohto bodu bude až do poslaneckého grémia pozastavená. Všetka pošta s dehonestujúcim obsahom bola už poslancom rozdistribuovaná. Až po prerokovaní sporného bodu na poslaneckom grémiu sa dohodne, ako ďalej postupovať s poštou, ktorú si nikto nechce prebrať," uvádza Guspan.

Zároveň odmieta všetky tvrdenia o tom, že predseda parlamentu Andrej Danko rozhodol o tomto nariadení, alebo akýmkoľvek spôsobom zasahuje do korešpondencie poslancov, keďže prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí Kancelárie NR SR nie je v žiadnej kompetencii predsedu NR SR. „Dôrazne odmietam klamstvá, že korešpondencia poslancov je čítaná zamestnancami Kancelárie Národnej rady SR," uzavrel.

Matovič: Podateľňa otvárala listy aj pred nariadením zo 7. apríla

Podľa včerajšieho (utorkového) vyjadrenia Igora Matoviča nariadil predseda NR SR Andrej Danko otvárať podozrivé zásielky, ktoré prichádzajú poslancom NR SR do budovy parlamentu. Vyplýva to z rozhodnutia vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, ktorý ho podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča vydal na pokyn Danka.

Igor Matovič dnes povedal, že podateľňa NR SR zadržiavala poslaneckú poštu opozičných zákonodarcov aj pred 7. aprílom, pričom na to „nemala papier“. Andrej Danko podľa Matovičových slov uviedol, že „podateľna zadržiavala a čítala len pohľadnice“. Zároveň dodal, že pracovníci pracoviska neviedli evidenciu listov, ktoré otvárali a kontrolovali.

Šéf OĽaNO označil skutočnosť, že v 21. storočí sú listy kontrolované za „návrat do hlbokého komunizmu a klesnutie hlboko do päťdesiatych rokov.“

Opoziční poslanci vyzvali Andreja Danka, aby zo svojej funkcie odišiel do piatka 28. apríla do 12:00 hod, inak budú poslanci iniciovať mimoriadne zasadnutie parlamentu na jeho odvolanie.

Matovič uviedol, že počas stredajšej návštevy podateľne bolo vedúcou pracoviska podľa jeho informácií zadržaných sedem listov. Igor Matovič uviedol, že v utorok bolo na podateľni 20 listov, z toho bola jedna pohľadnica. Zároveň dodal, že 12 listov a jednu pohľadnicu si v stredu z podateľne osobne prebral vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan.

Kancelária NR SR: Nerobí sa nič neštandardné

Kancelária NR SR v utorok ostro vystúpila proti tvrdeniam poslanca Igora Matoviča. „Poslanec iba účelovo manipuluje s informáciami. Kancelária NR SR musí postupovať podľa príslušných zákonov a podľa odporúčaní, ktoré dostáva či už z ministerstva vnútra alebo Úradu na ochranu verejných činiteľov," povedala hovorkyňa Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková a upozornila na to, že ešte minulý rok v novembri NR SR dostala smernicu z ministerstva vnútra, ktorá im presne nariaďuje, ako majú postupovať nielen s listovými, ale aj s inými zásielkami.

„Nerobí sa nič neštandardné. Každá zásielka môže byť podozrivá, v poslednej dobe sme mali tri kontaminované, rádioaktívne zásielky. Každá listová zásielka bez odosielateľa je preverená," povedala s tým, že aj zamestnanci sú preverení a musia dodržiavať listové tajomstvo. Rozhodnutie vzniklo až teraz, lebo podľa nej sa všetko muselo preveriť, preštudovať a aj smernica mala nejaký vývoj a musela sa vytvoriť.

Kaliňák: Išlo skôr o nejakú úradnícku iniciatívu

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) si nemyslí, že by ma predseda parlamentu Andrej Danko po kauze otvárania listov poslancom odísť z funkcie. Ako uviedol dnes pred novinármi, pochybuje, že by text rozhodnutia o manipulácii s doručenými zásielkami bol z jeho hlavy. „Nie je to štýl jeho konania,“ konštatoval Kaliňák. Podľa neho pri rozhodnutí, ktoré prijali v parlamente v nadväznosti na všeobecné usmernenie ministerstva vnútra, ako postupovať pri nebezpečných listových zásielkach, išlo skôr o nejakú úradnícku iniciatívu, ktorá sa občas stáva. Minister vnútra si nemyslí, že by išlo o zámer poškodiť opozíciu.

Minister práce Ján Richter (Smer) si myslí, že v kauze otvárania obálok poslancom išlo skôr o zlyhanie komunikácie.

Minister kultúry Marek Maďarič už dnes označil otváranie obálok adresovaných poslanom NR SR úradníkmi za nonsens a dodal, že listové tajomstvo je chránené ústavou. Šéfka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) otváranie listov poslancom vníma ako priveľkú horlivosť, respektíve tak, že niekto nemal dostatočný cit alebo znalosti pre primeranú proporciu medzi bezpečnosťou a ochranou súkromia.