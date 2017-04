Andrej Danko neodstúpil, čaká ho odvolávanie

Opozícia v piatok odovzdala podpisy na zvolanie schôdze s tým, že predseda parlamentu ju musí zvolať do siedmich dní, teda najneskôr do budúceho piatku. Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič Danka v stredu 26. apríla vyzval, aby do piatka 28. apríla do 12:00 odstúpil.

Urobil tak po tom, čo vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Daniel Guspan vydal rozhodnutie, aby v parlamentnej podateľni otvárali podozrivé zásielky adresované poslancom.

Danko sa dodnes nevyjadril

Opozičný poslanec sa domnieva, že tak robili na príkaz Danka. „Vyzývam ho, aby odstúpil zo svojej funkcie, inak máme zabezpečenú dostatočnú podporu opozície pre mimoriadnu schôdzu s účelom odvolania kapitána Danka,“ povedal v stredu Matovič.

Opoziční poslanci za OĽaNO-NOVA, SaS, Sme rodina aj nezaradení sú za zbavenie funkcie Danka. O otváraní listov pre poslancov bude rokovať aj parlamentný výbor pre ľudské práva, ktorý vedie členka OĽaNO Erika Jurinová. K celej kauze sa dodnes Danko nevyjadril. Odvolávať ho budú v tajnom hlasovaní. Na jeho odvolanie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov, teda 76 hlasov zákonodarcov.

Guspan vyzval Matoviča, aby predložil dôkazy

Vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan sa dôrazne ohradil voči údajným klamstvám Igora Matoviča. „Pán Matovič klame. Akýkoľvek zamestnanec, ja alebo pán predseda nečíta listy poslancov NR SR, táto predstava je zvrátená a absurdná,“ povedal vo štvrtok na tlačovej besede Guspan s tým, že zamestnankyne si za 500 eur v čistom poctivo dlhé roky robia svoju prácu bez ohľadu na to, kto je predsedom.

„Vyzývam pána Matoviča, pokiaľ má dôkazy o tom, že sa pošta číta, nech ich predloží. Inak nech s tým prestane,“ povedal. Dôvodom vydaného rozhodnutia na otváranie podozrivých obálok podľa neho bolo zabezpečenie zdravia a ochrany života tak všetkých poslancov, ako aj zamestnancov Kancelárie NR SR.

Dodal, že kontrolovali iba listy identifikované ako bezpečnostné riziko a iba v nevyhnutnom rozsahu. Po mediálnych tlakoch Guspan nariadenie o „otváraní obyčajných listových zásielok adresovaných na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľov alebo je odosielateľom fyzická osoba“ pozastavil.

Bezpečnostné previerky pokračujú

Rovnako pozastavil aj nariadenie o ukladaní zásielok, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, bez evidovania a doručenia adresátovi. Tieto mali byť na tri mesiace odložené a po tejto lehote skartované. O zmenách v nariadení rozhodnú poslanci na poslaneckom grémiu, ktoré má byť na budúci týždeň vo štvrtok.

Dovtedy však bezpečnostné previerky budú realizovať naďalej. „Korešpondencia od fyzických osôb, ktorá bude špecifikovaná ako bezpečnostné riziko, bude umiestnená mimo NR SR do miestnosti na to určenej,“ povedal s tým, že poslanci budú o pošte informovaní a budú si ju musieť osobne prevziať.

Nešťastná formulácia

Guspan sa vo štvrtok pred novinármi vyjadril, že znenie nariadenia v časti, v ktorej sa uvádza, že listy s dehonestujúcim obsahom nemajú byť doručené adresátovi, bolo nešťastne formulované.

Zopakoval, že listy nikto nečíta. Matovič si myslí, že Danko, Guspan a zamestnanci majú nadprirodzené schopnosti, pretože dokážu nájsť v listoch vulgarizmy, aj keď listy poslancom nečítajú. Ako povedal Matovič vo štvrtok na tlačovej besede, Guspan médiám poskytol trápne argumenty.

„Vedúci kancelárie kapitána ŠtB vysvetlil, že tieto schopnosti prebrali od Danka. Kontrolovali vulgarizmy v listoch, ale tie nečítali. Budem rád, ak sa kapitán ŠtB ukáže a vysvetlí, ako to robí, lebo sa nám to zíde,“ vyhlásil.

Skrýva sa Danko?

Podľa neho Danko sa skrýva za Guspana. „Nikto nepochybuje, že je to z hlavy Danka. Takúto hlúposť by nebol nikto iný schopný vymyslieť. Ani Guspan,“ zdôraznil Matovič. Matovič sa pozastavil aj nad argumentom, že má dokázať, že listy čítali.

„Zamestnancom prikázali porušovať ústavu, a potom sa postaví pred občanov s tým, že je absurdná predstava, že ich čítali. Chcú mi povedať, že ich len otvorili, ale nečítali, keď to mali v príkaze napísané,“ povedal Matovič s tým, že Guspanovi hrozí štyri až desať rokov väzenia. Matovič sa obáva aj toho, že ak sa otvárajú listy, čo robí vedenie NR SR s mailami pre poslancov. Matovič si myslí, že listy sa otvárali, aby sa dozvedeli, čo mu ľudia píšu.