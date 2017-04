Máj teplo neprinesie, naopak, začína sa veľkou vodou

Oblačnosť, prehánky, vietor a málo slnečného svitu. V takomto duchu nás privíta máj. Posledný jarný mesiac nám pritom v minulosti už pri svojom príchode priniesol trópy, ale aj mráz so snehom. Tento rok však nezaklope na naše dvere so žiadnym teplotným výkyvom. Jeho začiatok však extrém predsa len poznačí - príde v podobe hroziacich povodní po mimoriadne silných dažďoch v posledných aprílových dňoch.

V predchádzajúcich dvoch dňoch sužovali hlavne severnejšie okresy Slovenska dažde. Vo štvrtok a v noci na piatok výdatne pršalo v Magurke v severnej časti Nízkych Tatier, kde spadlo 50,5 milimetra zrážok. V Turzovke a Makove napršalo 39 milimetrov dažďa. Pre vysoký úhrn zrážok platili v piatok v severnejšej časti krajiny hydrologické výstrahy. Akútna hrozba vyliatia riek a potokov na seba nenechala dlho čakať.

Hasiči v piatok od rána zasahovali v Žilinskom kraji, najmä v Liptove a na Kysuciach. Odčerpávali vodu zo zatopeného železničného podchodu v Čadci, pomáhali tiež pri Demänovskej jaskyni slobody, kde sa vylieval potok a ohrozoval most. Podľa žilinského krajského operačného strediska hasičov v kysuckom Svrčinovci voda vytlačila fekálie z kanalizácie, informovala agentúra SITA.

V Kotešovej pri Bytči zasa voda zaplavila cestu a potok sa začal vylievať aj na Ulici hrdinov SNP v Martine. V piatok v skorých ranných hodinách hasiči pomáhali odčerpávať vodu aj zo zatopených pivníc v Čadci.

„Pre oblasť Čadce bol v piatok ráno vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, v okresoch Kysucké Nové Mesto a Bytča platil druhý stupeň povodňovej aktivity,“ vyhlásila hydrologička Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Michaela Mikuličková. Hydrometeorologický ústav v piatok uviedol, že hladina rieky Kysuca dosiahla v Turzovke 211 centimetrov, čo zodpovedá tretiemu stupňu povodňovej aktivity. V Čadci rieka Kysuca prekročila druhý stupeň povodňovej aktivity, keď jej hladina dosiahla 235 centimetrov.

Na tokoch so zvýšenou hladinou v okrese Liptovský Mikuláš robili hasiči i samosprávy opatrenia proti záplavám. Už v piatok v skorých ranných hodinách čerpali vodu z hotela v Demänovskej Doline. „Hasiči zasahujú pozdĺž toku v Demänovskej Doline, kde je vyhlásený tretí stupeň. Ukladáme vrecia a naťahujeme bariéry. Sú tu dva mechanizmy, ktoré čistia koryto popod mosty, aby voda mohla odtekať,“ poznamenala neskôr podľa agentúry SITA riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová. Pomáhali aj miestni dobrovoľní hasiči so svojou technikou.

V Liptovskom Jáne bojovala samospráva so zvýšeným tokom svojpomocne. „Hasičov zatiaľ nemáme. Máme iba miestnych ľudí a ďalších dobrovoľníkov. Vrecia sme kládli proti vybreženiu už pred tromi hodinami. Zháňame techniku, kde sa dá. O pomoc sme požiadali aj podnikateľov, ktorí majú mechanizmy,“ povedal starosta obce Liptovský Ján Juraj Filo.

Dážď mal na Slovensku pokračovať až do soboty, pričom pre sever Slovenska vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa. Hydrológovia varovali tiež pred výrazným vzostupom hladín v povodí horného a stredného Váhu „s možnosťou dosiahnutia a prekročenia stupňov povodňovej aktivity“.

Víkend by však mal byť podľa predpovede menej oblačný, aj keď od ideálneho počasia bude mať ďaleko. Klimatológ z hydrometeoro­logického ústavu Pavol Faško podotkol, že tlaková níž sa bude presúvať ďalej na severovýchod a prehánky budú hroziť ešte aj v sobotu predpoludním. „Postupne a pomaly sa začne vzduch aj ohrievať, no v sobotu ani na najteplejších miestach nebude viac ako 15 stupňov. K tomu sa rozfúka vietor. V nedeľu by už malo pršať len v horských oblastiach a na niektorých miestach teplota bude aj nad 15 stupňov Celzia,“ zdôraznil.

Z dní predĺženého víkendu bude najteplejší pondelok, ktorý bude aj prvým dňom mesiaca máj. V oblasti Podunajskej nížiny sa môžu teploty vyšplhať aj na 19 stupňov, na severe bude chladnejšie. Faško upozornil, že v tento deň rozhodne netreba čakať nejaký teplotný extrém. Za také sa dajú považovať historicky najteplejšie a najchladnejšie Prvé máje.

Najteplejším od roku 1950 bol prvý máj spred štyroch rokov, keď teplota v Gabčíkove a Dudinciach dosiahla 32,4 stupňa. Naopak, najchladnejšie bolo v roku 1962, keď v Lome nad Rimavicou namerali mínus 6,4 stupňa Celzia. Na Prvého mája občas aj nasnežilo. Napríklad v Oravskej Lesnej v roku 1970 mali v ten deň päť centimetrov snehu.

Ani ďalšie májové dni budúceho pracovného týždňa nebudú ideálne. Pribudne oblačnosti a teploty by nemali preskočiť hodnotu 20 stupňov Celzia. Ak by teda mala platiť pranostika „Studený máj – v stodole raj“, podľa počasia z prvých dní tohtoročného mája by sa poľnohospodári mohli tešiť na dobrú úrodu.