Vojenské hodnosti udelené politikom preverujú

Po medializácii týchto povýšení nariadil minister Peter Gajdoš (nom. SNS) ich preverenie. Kontrola prišla k zaujímavému záveru, a to k pochybeniu úradníka ministerstva, ktorý rezort na konci mája opustí. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

„Riaditeľ odboru vládnej a parlamentnej dokumentácie Ministerstva obrany SR pochybil vo dvoch častiach. V prvej nechal vypracovať návrhy rozkazov, čo mu nevyplývalo z jeho funkčného zaradenia. V druhom bode porušil Registratúrny poriadok a uvedené návrhy rozkazov nezaevidoval v príslušnej štruktúre,“ spresnila rozsah pochybenia Capáková.

Glváč povýšil premiéra Fica do hodnosti podplukovníka. Vtedajší i súčasný minister kultúry Maďarič sa stal plukovníkom, vtedajší minister spravodlivosti Borec plukovníkom a vtedajší minister hospodárstva Hudák získal bližšie nespresnenú vojenskú hodnosť. Vzhľadom na chybné zaevidovanie návrhov na povýšenie je otázne, či hodnosti platia.

Súčasný poslanec parlamentu za Smer Glváč tvrdí, že došlo k falšovaniu dokumentov. Svoje vtedajšie rozhodnutie povýšiť spolustraníkov odôvodňoval iba ako formálny akt, hodnosti vraj udelil za morálny prínos kolegov. Politici by nemali z týchto hodností akýmkoľvek spôsobom profitovať v sociálnom systéme. Z povýšenia im neplynú žiadne výhody ani mzdové ohodnotenie.

„Pán Glváč podal trestné oznámenie za falšovanie či pozmeňovanie úradných listín a k celému medializovanému prípadu sa nebude ďalej vyjadrovať,“ oznámil Glváčov asistent Martin Čambalík. Na internete sa však nachádza verejne dostupný dokument, ktorý adresovalo ministerstvo poslancovi parlamentu Miroslavovi Beblavému (nez.).

V interpelácii sa podrobnejšie hodnotí kontrola rezortu ohľadom povýšení politikov do vojenských hodností. Autenticitu dokumentu potvrdzuje aj zoznam na stránke Národnej rady pri menovke Beblavého, kde je zavesená totožná interpelácia samotného poslanca.

Vzniknutú neprehľadnú situáciu okolo platnosti či neplatnosti povýšení pre štyroch politikov Smeru zhodnotil prezident Zväzu vojakov Peter Švec. „Pokiaľ bol návrh povýšenia vypracovaný v zmysle právnych noriem a predpisov, neviem si celkom dobre predstaviť, ako by sa dala hodnosť spätne odobrať. Dotyční by museli priamo porušiť zákon, aby k niečomu takému prišlo,“ vysvetlil Švec.

Termín „nešťastné povýšenie“ použil bývalý náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Ľubomír Bulík, podľa ktorého by sa mali podobné situácie vyriešiť právnou úpravou zákona. „Ťažko to môžem posúdiť, celá situácia je poriadne zamotaná a neprehľadná. Nikto doteraz právne neošetril obdobné prípady týchto nešťastných povýšení. Je to v súčasnosti plne v kompetencii rezortu obrany, ktoré určite postup detailne preverí a následne bude jasnejšie, či samotné hodnosti platia, alebo nie,“ zhodnotil Bulík.

V praxi by povolanie poslancov do radov armády vyvolala až branná povinnosť v prípade ohrozenia krajiny alebo obdobne závažných situácií. Podľa rozdelenia takzvaných „frčiek“ by plukovník v zálohe Maďarič spoločne s exministrom Borecom velili až dvetisíc vojakom, pričom nimi vypracované materiály by boli postupované priamo Generálnemu štábu.

V úzadí by nezostal ani premiér Fico – ako podplukovník by mohol veliť práporu vojakov, ktorý má približne sedem stoviek ľudí. Služobne by sa však musel podriadiť svojim „šéfom“ na bojisku Maďaričovi a Borecovi.

Pomerne čerstvo povýšený Andrej Danko (SNS) zostáva služobne nižšie, keďže je „len“ kapitánom v zálohe. Hodnosť mu udelil už súčasný šéf rezortu obrany Gajdoš.