Do obchodov pôjdu už len moderné vysávače

Od septembra sa do obchodov dostanú len vysávače, ktoré dosahujú pri prevádzke spotrebu elektrickej energie do 900 W.

Od septembra sa do obchodov dostanú len vysávače, ktoré dosahujú pri prevádzke spotrebu elektrickej energie do 900 W. Autor: Robert Hüttner , Pravda

Produkt bude musieť dosahovať nižšiu spotrebu elektrickej energie či vyšší výkon. Výrobca tiež bude musieť uvádzať životnosť vysávača, vďaka čomu sa spotrebiteľ ľahšie domôže uznania reklamácie.

Od septembra sa na základe nariadenia Európskej komisie z roku 2013 do obchodov dostanú len vysávače, ktoré dosahujú pri prevádzke spotrebu elektrickej energie (pozn. príkon) do 900 W. Ročná spotreba by sa mala znížiť zo súčasných 62 kWh na 43 kWh. Ročne tak spotrebiteľ ušetrí asi tri eurá.

Nariadením o požiadavkách na ekodizajn vysávačov sa zároveň zvýšia nároky na účinnosť Zároveň sa stanovuje limit na životnosť produktu, emisie prachu či mieru hluku. „Zmeny vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, ktorá členské štáty EÚ zaväzuje znížiť do roku 2020 množstvo emisií CO2 o 20 percent,“ vysvetlil Andrej Hrdlička, generálny riaditeľ Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia.

„Vďaka tomu už na trhu spotrebiteľ nenájde nekvalitné a energeticky neúsporné modely, ktoré možno v minulosti oslovili zákazníka nízkou cenou,“ zdôraznil Hrdlička s tým, že zníženie príkonu sa nepodpíše pod účinnosť vysávača.

Novinkou je tiež povinné uvádzanie životnosti. Po novom bude musieť výrobca zaručiť, že motor vysávača vydrží pracovať minimálne 500 hodín. „Ak bude spotrebiteľ vysávať hodinu do týždňa, produkt by mal vydržať osem až deväť rokov,“ konkretizoval Hrdlička. V súčasnosti to človek nemá ako zistiť, táto informácia pri tovare chýba.

Výrobca bude musieť pri reklamácii zdokumentovať stanovenú životnosť. „Dokazovať to môže napríklad cez softvér, napojením počítača alebo priamym počítadlom vo vysávači, ktoré spočíta prevádzkové hodiny,“ uviedol Hrdlička s tým, že to uľahčí riešenie sporov medzi spotrebiteľom a výrobcom.

Výrazného rastu cien tohto tovaru sa neobáva, keďže na trhu je dosť silná konkurencia. Parametre vysávačov sa menia druhýkrát. Prvé úpravy zaviedla Európska komisia od septembra 2014.

Výrobca a predajca domácich spotrebičov Miele Slovensko s uvádzaním životnosti problém nemá. Podľa Jany Krajčovičovej, produktovej manažérky spoločnosti, už teraz ju garantujú na minimálne 20 rokov. Znížený príkon a zvýšený výkon si však vyžiadajú technické zmeny. „Budeme musieť technicky upraviť podlahovú hubicu, antikorovú rúru, flexibilnú hadicu či prachové vrecká,“ priblížila Krajčovičová.

Prerobiť sa bude musieť aj motor. „Ten sa bude meniť tak, aby sa lopatky na motore roztočili čo najrýchlejšie pri čo najmenšej spotrebe,“ dodala manažérka. Koľko ich to bude stáť, Krajčovičová nespresnila.

Náklady u výrobcov môžu byť podľa Hrdličku rôzne, závisí to od výrobných postupov. Predpokladá, že pri výmene motorov, zavádzaní novej elektroniky či počítadiel dôjde k 10-percentnému nárastu nákladovosti.

Aj Krajčovičová očakáva, že cena nových vysávačov bude vyššia. „Cenová zmena spotrebiča určite bude, ale bude zanedbateľná, rádovo pôjde o pár eur. Na druhej strane spotrebiteľ dostane technicky inovované príslušenstvo a väčší komfort,“ doplnila. V súčasnosti za vysávač zaplatí zákazník od 148 do takmer 600 eur.

Výrazné zdražovanie neočakáva ani elektropredajca Datart. „Vždy, keď je uvádzaná na trh novinka, tak je nový model drahší než zostávajúci, ktorý sa zľavňuje a rovnako to bude aj pri vysávačoch,“ poukázala jeho hovorkyňa Iva Pavlousková. Podľa nej už 70 percent predávaných vysávačov požiadavky spĺňa.

Výrobcovia sa na nové zariadenie pripravovali od roku 2014. Podobne reagoval aj reťazec Nay Elektrodom. "Odkedy sa zaviedla povinnosť uvádzať pri vysávačoch energetické štítky, zákazníci vyhľadávajú najmä energeticky úsporné vysávače triedy A, čomu je prispôsobená aj naša ponuka,“ uzatvoril Štefan Kiss, produktový špecialista spoločnosti.

Nariadenie je podľa Petry Vargovej Čakovskej zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad pre zákazníkov výhodné v tom, že si budú môcť vyberať z kvalitnejších modelov. Uvádzanie životnosti motora bude mať podľa nej len informatívny charakter a nakupujúci sa bude riadiť dvojročnou záručnou lehotou. „Určite si nikto nezapisuje, koľko hodín s novým vysávačom prevysával. Pri reklamácii spotrebiteľ vôbec nevie, či sa mu pokazil motor, alebo niečo iné, reklamuje nefunkčnosť,“ argumentovala Čakovská.

Uľahčenie reklamácie preto neočakáva. Upozornila, že výsledky, ktoré vykazujú vysávače v laboratórnych podmienkach, sa nemusia zhodovať s realitou. Problémom podľa nej je najmä to, že hodnotenie, či výrobok poškodil neodborným používaním spotrebiteľ, alebo ide o výrobnú chybu, robia predajcom v prvom roku od kúpy nimi zazmluvnené subjekty. „Kým bude platiť táto právna úprava, spotrebiteľ bude vždy ten, kto ťahá za kratší koniec,“ zdupľovala Čakovská.