Ombudsmanka Patakyová preskúma policajný zásah v Zborove

„Vzhľadom na skutočnosti zachytené na videozázname sa verejná ochrankyňa práv rozhodla, že primeranosť policajného zásahu preskúma z vlastnej iniciatívy, a to s ohľadom na možné porušenie práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj zákazu krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania zo strany príslušníkov policajného zboru,“ uviedol Glovičko.

Svedkovia incidentu v Zborove boli nútení zmazať nahrávky

Svedkov, ktorí 16. apríla nahrávali policajný zásah v rómskej osade v Zborove, v ten istý deň navštívili príslušníci policajného zboru a povedali im, aby vymazali všetky záznamy o incidente. Osoba, ktorá nahrávku zachovala a posunula mimovládnym organizáciám, odmietla vyhrážky zo strany polície so slovami, že nahráva na verejnom priestranstve. V písomnom stanovisku to uvádza Európske centrum pre práva Rómov (ERRC). Informoval o tom Jonathan Lee z ERRC.

Podľa zdrojov Európskeho centra pre práva Rómov museli tri osoby – dieťa, osoba so srdcovo-cievnym ochorením a invalidná osoba – vyhľadať po zásahu lekársku pomoc. ERRC vo svojom stanovisku uvádza, že prichádzajúce vozidlo zdravotnej pomoci, ktoré privolali napadnuté osoby, bolo dočasne blokované príslušníkmi Policajného zboru.

ERRC v tlačovej správe opisuje priebeh incidentu a odvoláva sa pri tom na svoju kontaktnú osobu. „Prvá policajná hliadka prišla medzi piatou a šiestou hodinou večer. Po nejakom čase prišli ďalší šiesti policajti v uniforme a taktiež dvaja policajti v civile. Malý chlapec bol zranený počas zásahu polície a taktiež pán okolo štyridsiatky bol sotený na zem napriek tomu, že jeho príbuzní policajtov informovali o jeho problémoch so srdcom. Staršia pani, ktorú je možno vidieť na videu a je sotená na zem, trpí tiež zdravotnými problémami,“ uvádza sa v stanovisku.

Policajný zásah označil za neprimeraný aj Đorđe Jovanović, prezident ERRC. „Ak je toto typ policajnej práce, ktorú môžme očakávať, budú Rómovia napriek zvýšenému počtu policajtov v bezpečí? Nechceme viac policajtov, ktorých predstava o dobre vykonanej práci je mlátenie komunít v týchto lokalitách,’’ uviedol Jovanović.

Pollák: Policajti by mali mať bezodkladne kameru pripevnenú na svojom odeve

Každý jeden policajt by mal mať na svojom odeve pripevnenú kameru. Povedali to na tlačovej besede bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič po tom, čo RTVS zverejnila video zo zásahu policajtov v Zborove, na ktorom vidieť, ako jeden z policajtov sotil do staršej ženy.

„Policajný prezident Tibor Gašpar a minister vnútra Robert Kaliňák nezvládajú niektorých policajtov. Ak chceme predísť pochybným zásahom polície, musíme ochrániť tých, voči ktorým je zásah, a aj policajtov. Na to by stačila malá kamera, ktorú by mali policajti na svojom odeve. Žiaľ, naši policajti také kamery nemajú aj napriek tomu, že nám to sľubujú už tri roky," povedal s tým, že zaobstarať malé kamery dnes nie je nič náročné. Igor Matovič dodal, že z finančného hľadiska zaobstarať kamery pre políciu nemôže byť problém.

„Nemôžeme dovoliť, aby chorí jedinci kazili meno celej polície. Vyzývame ministra, aby prestal robiť svoje kšefty a aby bezodkladne zaviedli kamery pre policajtov," vyhlásil Matovič.

Podľa neho to, že policajný prezident Gašpar poskytol video na prešetrenie policajnej inšpekcii, je zbytočné. „Ukazuje sa, ako nekonečne Slovensko potrebuje nezávislú políciu," povedal s tým, že políciu dnes kontroluje policajná inšpekcia a obe sú podriadené Kaliňákovi. „Na konci je výsledok rovnaký, že skutok sa nestal," poznamenal Matovič.

RTVS má k dispozícii video, ktoré zachytáva scénu v Zborove, okres Bardejov, kde podvečer 16. apríla privolali policajnú hliadku pre šarvátku medzi Rómami. Ako na svojom profile na Facebooku informuje relácia Správy RTVS, niekoľko policajtov na videu sa zaháňa obuškami aj na deti, jeden z nich sotí do staršej ženy, ktorá stojí bokom a zrazí ju na zem.

„Policajti sa na videu opakovane zaháňajú na ľudí, ktorí nekladú žiaden aktívny odpor," konštatuje RTVS.

Rómovia podľa RTVS tvrdia, že zásah si natočili viacerí, zachovalo sa však len jediné video. Pracovníkom Centra pre práva Rómov povedali, že večer po zásahu sa policajti vrátili a donútili ich ostatné videá z telefónov vymazať. RTVS ukázal video aj policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi. „Viaceré z tých zákrokov sa mi zdajú zjavne neprimerané. Na môj podnet som video preposlal na policajnú inšpekciu, ktorá okamžite začne konanie, aby sa celý zásah vyšetril,“ povedal pre RTVS Gašpar.