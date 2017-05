Bezplatné parkovanie v piatich nemocniciach je otázne

Do konca roka by malo byť parkovanie pred 21 štátnymi nemocnicami bezplatné, minister zdravotníctva Tomáš Drucker už má pripravený príkaz, ako majú riaditelia zariadení postupovať. Problematické však zostávajú parkoviská piatich nemocníc, ktoré majú v rukách súkromní koncesionári, a nevypovedateľné zmluvy uzatvorené na dvadsať aj štyridsať rokov. Minister Drucker verí, že dôjde k dohode na zrušení zmlúv, súkromníci sa však svojho biznisu vzdať nechcú.

„Z diskusií, ktoré sme s niektorými mali, som nezaznamenal z ich strany, že by nerozumeli tejto téme alebo že by sa významne bránili,“ hovorí Drucker. Pripúšťa, že súkromníci do parkovísk investovali, ale je presvedčený, že dospejú k riešeniu.

Zmluvy s koncesionármi na prenájom parkovísk majú uzatvorené najväčšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku – Univerzitná nemocnica Bratislava, a to dve parkoviská pred nemocnicami v Ružinove a v Petržalke, Univerzitná nemocnica v Martine, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave či Slovenská zdravotnícká univerzita v Bratislave na Kramároch. Celkovo ide približne o 850 parkova­cích miest.

Nemocnice s bezplatným parkovaním od júla 2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Trenčín

Detská fakultná nemocnica Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Trnava

Východoslovenský onkologický ústav Košice

Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice

Stredoslovenský ústav srdcových chorôb Banská Bystrica

Nemocnica Poprad

Kúpele Dudince Zdroj: ministerstvo zdravotníctva

Vedenia nemocníc aj predchádzajú ministri zdravotníctva tieto zmluvy označovali ako nevypovedateľné. Hovorkyňa bratislavskej UNB Petra Stano Maťašovská uviedla, že súčasné vedenie, ktoré je vo funkcii od apríla 2012, sa už niekoľko rokov snaží podniknúť právne kroky, aby sa vyhli jej plneniu.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Za týmto účelom sme opakovali podania na Úrad pre verejné obstarávanie a okresnú prokuratúru. Z ich stanovísk vyplynulo, že zmluva je platná a koncesionár sa domáhal plnenia,“ povedala Maťašovská s tým, že ju uzatvorilo ešte bývale vedenie v roku 2011 na desať rokov. Týka sa 460 parkovacích miest. Príjmy pre nemocnicu z nich tvoria 95-tisíc eur ročne.

Maťašovská ďalej pripomenula, že sa s vedením spoločnosti opakovane snažili vyrokovať lepšie podmienky pre pacientov, no podarilo sa dohodnúť bezplatné parkovanie len pre zdravotne ťažko postihnutých a dialyzovaných pacientov. Denník Pravda sa pokúšal skontaktovať so spoločnosťou, do uzávierky sa to nepodarilo.

Nemocnice s bezplatným parkovaním od októbra 2017 Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov

Nemocnica s poliklinikou Brezno

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš Zdroj: ministerstvo zdravotníctva

V zložitej situácií sa ocitla aj Slovenská zdravotnícka univerzita. Parkovisko využívajú pacienti aj návštevníci bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch. Zmluvu na takmer 5 miliónov eur uzatvorili so súkromnou firmou minulý rok na obdobie 20 rokov. Podľa kvestora Igora Naňa dôsledky predčasného ukončenia zmluvy je ťažko predpokladať.

„Minister vyzval univerzitu už pred časom na jej ukončenie, my sme upozorňovali na možné finančné dôsledky takéhoto postupu. Do značnej miery bude dôsledky zrejme určovať postoj koncesionára,“ povedal Naňo s tým, že pre súkromnú firmu sa rozhodli preto, lebo nemali dostatok peňazí na to, aby mohli parkovisko zrekonštruovať.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Minister Drucker potvrdil, že vedenie univerzity opakovane žiadal, aby zmluvu ukončili. Univerzita sa bráni tým, že zmluvu Najvyšší kontrolný úrad preveril, zistené nedostatky odstránili a úrad ich akceptoval.

Naňo hovorí, že zmluvu nepovažujú za nevýhodnú, pretože univerzita má z nej finančný profit. Denník Pravda oslovil aj súkromnú spoločnosť, s ktorou má univerzita uzatvorenú zmluvu, k celej záležitosti sa odmietla vyjadriť.

Nemocnice, ktorým skončí spoplatnenie do konca roka Univerzitná nemocnica Bratislava (nemocnice v Ružinove a v Petržalke)

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Univerzitná nemocnica Martin

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava Zdroj: ministerstvo zdravotníctva

Najdlhšie má zmluvu s koncesionárom uzatvorenú Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, a to na 40 rokov. Nemocnica tvrdí, že urobí všetko preto, aby sa naplnila požiadavka rezortu na bezplatné parkovanie. Z prevádzky parkoviska získa nemocnica od súkromnej spoločnosti štvrťročne 36-tisíc eur.

O niečo lepšie na tom je martinská univerzitná nemocnica. Koncesná zmluva sa jej končí tento rok. V minulom roku si jej rozpočet prilepšil o stotisíc eur. Novozámocká nemocnica nepovedala, dokedy má uzatvorenú zmluvu, chce však postupovať v súlade s nariadením rezortu zdravotníctva. Za rok má z parkovanie príjem približne 16-tisíc eur.

Slovenská parkovacia asociácia (SPA) v stanovisku tvrdí, že medializovaný spôsob parkovania pri nemocniciach nevníma ako riešenie. Ak by sa zaviedla novinka, ako žiada rezort zdravotníctva, parkoviská v blízkosti nemocníc budú podľa asociácie stále obsadené a pacient si bude hľadať miesto vo väčšej vzdialenosti od nemocnice. Zdôraznila, že spoplatnenie parkovania je „spôsob regulácie statickej dopravy“.

Asociácia si tiež myslí, že nemocnice nebudú mať peniaze na opravy parkovísk, ak budú v ich rukách. „Otázkou je, či stav nášho zdravotníctva umožňuje investovať prostriedky do výstavby parkovísk a zlepšovania stavu komunikácií v areáloch nemocníc,“ dodala SPA.

Ostatné nemocnice v rukách štátu majú jednoduchšiu pozíciu, pretože parkoviska spravujú vo vlastnej réžii. V pätnástich zariadeniach bude bezplatné parkovanie už od júla, v ďalších troch od októbra.

Parkovným si nemocnice finančne prilepšili. Napríklad Detská fakultná nemocnica v Košiciach mala minulý rok tržby približne 147-tisíc eur, Fakultná nemocnica v Trenčíne viac ako 250-tisíc, v Prešove takmer 146-tisíc eur a v Žiline dokonca okolo 300-tisíc eur ročne.