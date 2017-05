Voderady sa obávajú zahraničných robotníkov

Život vo Voderadoch v okrese Trnava sa začal vracať do normálnych koľají, ale situácia sa zmenila, keď sa miestni dozvedeli o prenájme budovy bývalého školského internátu, v ktorom chcú ubytovať asi 400 ľudí.

Pre obec, v ktorej žije takmer 1 500 obyvateľov, to znamená viac ako štvrtinový nárast. Ľudia si myslia, že dedina tento nápor nezvládne. Majú strach aj o svoju bezpečnosť. V minulosti tu boli ubytovaní robotníci z Rumunska. Keď odišli, dedina sa vydýchla.

Niekdajší internát, ktorý stojí takmer v strede dediny v susedstve základnej a materskej školy, študentom neslúži už desať rokov. Jeho vlastník Trnavský samosprávny kraj sa ho pokúšal viackrát neúspešne predať a neskôr aj prenajať. Podarilo sa mu to až v tomto roku. Súťaž na prenájom vyhrala spoločnosť Centrum Prenájmu, ktorá sa zameriava na prenájom a poskytovanie ubytovania najmä v Trnavskom kraji.

Starosta obce Pavol Augustín hovorí, že občanov nechal kraj za dverami. „Po právnej stránke je všetko v poriadku, no aj tak si myslím, že vo veci, ktorá má zásadný vplyv na život v našej obci, nás mali najskôr osloviť,“ podotkol starosta.

Kraj sa bráni tým, že budovu viackrát ponúkal a obec o ňu neprejavila záujem. Jeho predseda Tibor Mikuš pripomenul, že v objekte fungovala škola aj internát s rovnakým počtom ubytovaných a obec to zvládla. Podľa Augustína bol budovaný pre asi 230 študentov, teraz sa má jeho kapacita zvýšiť na 400.

Kúpa či prenájom je pre obec nereálna, aj keď im pomáha priemyselný park. „Nemôžeme si to dovoliť, aj keď pán župan hovorí, že sme bohatá dedina. Je to klamlivé,“ dodal Augustín. Pýta sa, prečo im kraj neprevedie budovu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keď ju sám dostal zadarmo od ministerstva školstva. O jej využití starosta predstavu má, či už pre školu, zdravotné stredisko, alebo sociálne zariadenie.

„Ľudia boli veľmi nahnevaní, skoro každý ju chcel podpísať,“ ozrejmil predseda petičného výboru Miloš Rybanský. Petičiari od kraja žiadajú, aby nájomnú zmluvu zrušil, plánujú sa zúčastniť aj na najbližšom zasadnutí župného zastupiteľstva.

Konateľ spoločnosti Centrum Prenájmu Martin Migra potvrdil, že budovu v súčasnosti rekonštruujú. Odhaduje, že práce budú trvať ešte minimálne dva mesiace, opravu však chcú dokončiť čo najskôr. V dedine sa obávajú, že ich obsadia najmä zahraniční pracovníci. V okolitých podnikoch pracujú najmä Srbi.

„S nikým nemáme uzatvorenú žiadnu zmluvu. Je predčasné hovoriť o obsadenosti alebo skladbe ubytovaných,“ povedal Migra. Zrušenia zmluvy s krajom sa neobáva. Ubytovňu plánujú zabezpečiť strážnou službou a kamerami v areáli i v budove. Ubytovaní zároveň budú musieť dodržiavať prevádzkový poriadok.

Prílev cudzincov cítia najmä mestá na južnom a západnom Slovensku. Vlna odporu sa zdvihla napríklad v Šali, kde žije asi 400 Srbov. S rovnakým problémom bojujú aj Galanta a Sereď. Sociologička Zuzana Kusá za protestmi proti ubytovniam vidí mimoriadne vysokú nedôveru v človeka, ktorá je pre ľudí na Slovensku typická a ktorá ide ruka v ruke s predsudkami.

„Tí, čo prídu do ubytovne, budú chodiť do práce, okolie tak veľmi obťažovať nebudú. V obchodoch skôr môžu zvýšiť tržby a dopravu im zrejme zabezpečí zamestnávateľ," vyratúva sociologička s tým, že to môže mať aj pozitívny prínos pre obec.