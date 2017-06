Poškodené Hložníkove obrazy posudzujú experti

Uskladnené boli v budove Matice slovenskej v Martine, spravuje ich však súkromná Nadácia Matice. V prípade, že bude ich reštaurovanie drahé, Matica plánuje požiadať o pomoc štát. Ak by sa o zbierku riadne starala, takýto problém by nemusela riešiť ani ona, ani štát.

„Objednali sme dvoch expertov zo Zvolena a z Martina, aby nezávisle od seba posúdili obrazy, v akom sú stave. Každé dielo prezrú a následne vypracujú expertízu, podľa ktorej budeme potom postupovať,“ povedal správca Matice slovenskej Maroš Smolec. Analýza bude podľa neho hotová do dvoch či troch týždňov. V nej budú vyčíslené aj predbežné náklady na reštaurovanie. Hodnota obrazov sa v čase, keď ich umelec daroval Matici, odhadovala na 116-tisíc eur.

Smolec tvrdí, že oslovia aj nadáciu, aby sa finančne podieľala na rekonštrukcii. Ak by bola príliš nákladná, požiadajú o pomoc aj štát. Nepredpokladá však, že by išlo o veľký balík, pretože poškodenie podľa neho nie je také rozsiahle, ako sa prezentovalo na verejnosti. „V správe, ktorú vypracovala Turčianska galéria v Martine, sa hovorí len o podozrení, že niektoré obrazy sú napadnuté plesňou,“ pripomenul.

Mená odborníkov, ktorí posudzujú stav diel, nechcel zverejniť preto, aby mali pri práci pokoj od médií. „Keď budú analýzy vypracované, zverejníme ich,“ prisľúbil Smolec.

Obrazy sú stále v budove Matice, správca tvrdí, že tieto priestory nie sú vlhké. Diela sa nachádzajú na prvom poschodí, problémom je tu slnečné žiarenie. „Vyriešili sme to zábranami na oknách, miestnosť pravidelne vetráme. Spravili sme aspoň takéto minimálne opatrenia, kým sa nezačne reštaurácia,“ poukázal.

Smolec by bol za to, aby sa zbierky ujala Slovenská národná galéria. „V tomto duchu budem navrhovať riešenie našim kolektívnym orgánom, predsedníctvu a výboru,“ doplnil s tým, že Matica si uvedomuje hodnotu diel, a preto urobí všetko pre to, aby boli riadne zreštaurované a následne vystavené pre verejnosť.

Vedenie Slovenskej národnej galérie mieni, že zbierku by mala spravovať Turčianska galéria v Martine, aby sa zachovala geografická kontinuita s prianím autora a darcu. „Radi poskytneme Turčianskej galérii súčinnosť pri ošetrovaní diel, keďže disponujeme fumigačnou komorou, zariadením na sterilizáciu zbierkových predmetov, ktoré sme získali v rámci projektu Digitálna galéria,“ reagovala riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

Nadácia Matice slovenskej, ktorá Hložníkove obrazy spravuje, sa spojila s Maticou. „Chcel som vedieť podrobnosti a rozsah poškodenia. Odsúhlasili sme si operatívny postup. Platí, že v krátkom čase bude urobená odborná expertíza rozsahu poškodenia s odhadom ceny reštaurovania a príčinami vzniku poškodenia,“ povedal správca nadácie Jozef Steiner. Rozhovor so Smolcom bol podľa neho vecný a konštruktívny.

Steiner tvrdí, že je v záujme oboch subjektov postarať sa o majstrove obrazy tak, aby sa toto kultúrne dedičstvo uchránilo a ochránilo. Pokiaľ sa dokáže, že sa Matica so všetkou odbornou starostlivosťou dokáže postarať o zbierku aj v budúcnosti, nadácia nebude mať námietky k ich uskladneniu a prezentácii pod spoločnou hlavičkou. „Ak bude hroziť ďalšie zanedbanie starostlivosti, zbierku umiestnime do subjektu, ktorý sa dokáže o toto kultúrne dedičstvo náležite postarať,“ skonštatoval. Dodal, že nadácia nechce traumatizovať vzťahy s Maticou, a je teraz na nej, ako korektne bude postupovať.

Keďže diela sú umiestnené v Matici slovenskej, ktorá je verejnoprávna inštitúcia, a zodpovednosť za reštaurovanie bude opäť na nej, denník Pravda opäť oslovil ministerstvo kultúry, či neplánuje pomôcť pri opravách a či predsa len nevyvodí zodpovednosť za to, že to starostlivosť o obrazy bola zanedbaná. Rezort za dva dni nedokázal odpovedať. V minulosti sa vyjadril, že diela spravuje súkromná nadácia a ministerstvo na ňu nemá dosah.

Na to, že obrazy nie sú v poriadku, prišla Turčianska galéria v Martine. Matica ju oslovila, aby zbierku uložila vo svojom depozite. Vedenie galérie si však dalo vypracovať posudok historičke umenia. Podľa neho mali obrazy väčšie či menšie poškodenia rámov, zvlnené plátna, kartóny. Najväčšie je podozrenie z napadnutia plesňou. K nemu môže dôjsť vtedy, ak sú zle umiestnené alebo skladované.