Hľadá sa darca kostnej drene pre Gabka

Ešte pred tromi mesiacmi bol desaťročný Gabko chlapec ako každý iný. Chodil do školy, hral sa s kamarátmi, naháňal sa po záhrade so psom. V poslednom období je častejšie v nemocnici než doma alebo v škole a jeho jedinou pomocou sú teraz transfúzie a lieky.

Potreboval by novú kostnú dreň, pretože tá jeho mu zlyháva. Potrebuje však darcu. Začiatkom apríla sa chlapcovi na koži objavili malé bodky. Rodičia si mysleli, že je to len bežná alergia, pre istotu išli k lekárovi. Krvné testy preukázali zníženú hladinu krvných doštičiek. „Gabko bol vždy zdravé dieťa, nič mu nebolo. Keď sa vyhádzal, lekári v Trenčíne hneď vedeli, o čo ide a poslali nás do Bratislavy,“ hovorí mama Lucia.

Následné vyšetrenia na Transplantačnej jednotke kostnej drene preukázali vážne ochorenie krvi. Školák musel zostať dlhých sedem týždňov v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, kde začal náročnú imunosupresívnu liečbu.

„Chlapec má ochorenie krvotvorby, zlyháva mu kostná dreň. Liečbou je výmena jeho kostnej drene za zdravú,“ uviedla ošetrujúca lekárka Ivana Boďová z nemocnice na bratislavských Kramároch, kde sa chlapec lieči.

Gabko je podľa nej pri tomto ochorení ohrozený infekciami, krvácaním, anémiou. „Opakovane potrebuje transfúzie, antibiotiká, antimykotiká, protivírusové lieky. Ide o komplexnú liečbu,“ pripomenula lekárka.

Imunosupresívna liečba zameraná na kostnú dreň pri takom závažnom ochorení, ako má Gabko, nebýva úspešná. Ako alternatíva sa preto pripravuje transplantácia krvotvorných buniek, ktorá by jeho krvotvorbu nanovo naštartovala. Pre úspech treba konkrétneho darcu. Časť pacientov ho nájde medzi svojimi súrodencami, ostatným transplantačné strediská vyhľadávajú dobrovoľných darcov. Slúžia na to registre. „Keďže Gabko nemá zhodného súrodenca, začali sme s vyhľadávaním v medzinárodnom registri darcov kostnej drene,“ povedala Boďová.

Desaťročný Gabko potrebuje darcu kostnej drene. Autor: NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Vždy keď sa chlapcov stav zlepší, je na tabletkovej liečbe a na sirupoch, vtedy môže ísť domov. „Snažíme sa, aby bol čo najviac doma aj v tomto období, hoci má parametre veľmi nízke,“ dodala lekárka Boďová s tým, že keď nastúpia teploty, malý pacient musí okamžite do nemocnice.

Presne to sa stalo opäť tento týždeň. „V pondelok sme museli prísť, pretože Gabkovi vystúpili teploty,“ povedala jeho mama Lucia. Vždy sa teší, keď synovi chutí jesť a nesťažuje sa. „Vtedy je celkom v pohode, no sú dni, kedy má teploty, kedy mu je zle, a to sa ťažko nesie,“ doplnila.

Ako ochorenie zvláda chlapec? „Asi lepšie ako ja,“ podotkla Lucia. Verí, že sa darcu podarí nájsť, a preto prosí ľudí, aby sa nebáli darovať kostnú dreň. Nemá totiž veľa času a nájdenie darcu je pre všetkých rodičov a ich deti posledná nádej na nový život. Okrem Gabka dnes čaká na transplantáciu kostnej drene ešte desať detí.

Primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene Júlia Horáková priblížila, že až dve tretiny tvoria darcovia z registrov. „Veľmi sa tešíme, ak nájdeme nejakého zo Slovenska, pretože tí naši sú určite príbuznejší než z cudzieho registra,“ poznamenala.

V súčasnosti je v slovenskom zozname 15-tisíc darcov kostnej drene, ideálne by ich malo byť 25-tisíc. Napríklad v susednom Česku registrujú 100-tisíc darcov, v Poľsku milión a v Nemecku päť miliónov. Našim pacientom najčastejšie pomáhajú darcovia z Nemecka. V minulosti poslúžil slovenský register jednému Maďarov a Rakúšanovi.

„Krvotvorné bunky môžu zachrániť život a vrátiť zdravie hematologickému alebo onkologickému pacientovi. Na to, aby ste dali nádej, stačí, ak sa nezáväzne zaregistrujete na stránke www.dobrakodkosti.sk a pošlete do Národného registra darcov kostnej drene vzorku slín,“ vyzvala Jarmila Lajčáková-Hargašová, členka správnej rady Nadácie Kvapka nádeje, ktorá bojuje za to, aby sa register slovenských darcov rozšíril. Darovanie je podľa nej anonymné.

Kostnú dreň môžu poskytnúť zdraví ľudia vo veku od 18 do 45 rokov. Ak sa človek prihlási do národného registra, automaticky sa stáva i súčasťou toho medzinárodného. Do neho prispieva každá krajina svojím zoznamom, v súčasnosti je v ňom 55 miliónov ľudí.