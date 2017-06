Otázniky nad organizátorom pochodu

Veľkú internetovú debatu vyvolal rozhovor lídra študentských protestov Dávida Straku s redaktorkou denníka Plus jeden deň, ktorá sa ho pýtala na okolnosti káuz Gorila a Bašternák.

Maturant vo zverejnenom telefonickom rozhovore nevedel odpovedať, čoho sa týkajú obidva škandály. Študenti pritom žiadajú tieto kauzy vyšetriť a ľudí, ktorí majú byť s nimi spojení, odvolať.

Maturant tak isto nevedel, kto je podnikateľ Ladislav Bašternák a ani to, prečo jeho firma poslala peniaze na účet ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer). Zneistel aj pri mene policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého odstúpenie je jednou z požiadaviek stredoškolákov. O Gašparovi študent povedal, že nie je schopný vyšetriť korupciu, pritom šéf polície nie je vyšetrovateľ.

Študenti žiadajú aj odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ten na zverejnený rozhovor reagoval na facebooku strany Smer. „Všetko, čo rozprával, vychádzalo z celej tej mediálnej bubliny, ktorá tu už rok trvá,“ píše Kaliňák. Pri väčšine káuz je podľa neho pravda iná ako tá, ktorú prezentujú médiá. „Podstatný je pocit, ktorý sa vyvoláva v spoločnosti. Na jeho vlne potom prichádzajú ďalší ľudia, ktorí nemajú žiadne informácie o tých veciach, ale sú presvedčení, že to bolo nesprávne,“ pokračuje minister.

Podľa Pavla Haulíka z agentúry na prieskum verejnej mienky MVK sa potvrdilo, že za celou touto aktivitou budú zrejme aj iní ako len samotní stredoškoláci. „Myslím si, že od začiatku bolo jasné, že tie aktivity nie sú aktivitami študentov. Teraz sa to len potvrdilo. Stredoškoláci, ktorí majú minimum politických skúseností, a to, voči čomu namietajú, sa do značnej miery týka politiky, sú ťažko tými, ktorí sú schopní zorganizovať aktivity takéhoto rozsahu,“ myslí si Haulík.

O nezávislosti iniciátorov protikorupčných pochodov na začiatku apríla zapochyboval aj anonymný bloger. Ten na webe Pravdy zverejnil fotografiu z minuloročných protestov pred Bonaparte v Bratislave, na ktorej jeden z organizátorov študentských pochodov pózuje so šéfom opozičného OĽaNO Igorom Matovičom pri transparente s textom: Fico chráni zlodejov. Matovič vyhlásil, že študenta gymnázia z Dubnice nad Váhom nepozná a odmietol, že by mal na príprave akcie akúkoľvek účasť. Aktivitu študentov však podporil.